«Створити фейк про те, що українці вступають в ІДІЛ»: як російські інформвійська наводнюють світ дезінформацією і хто в кремлі цим керує

росія давно і вдало використовує інформацію як зброю. І для багатьох не є секретом той факт, що дезінформація, яку мегатоннами штампують посіпаки кремля, є не тільки серйозною загрозою для світової демократії, а й козиром у війні росії проти України. Про це йдеться в матеріалі проєкту «Радіо Свобода «Схеми». Журналісти створили його, дослідивши витік внутрішніх документів російської «Агенції соціального дизайну» (АСД), яка потрапила під санкції США та ЄС через те, що займається дезінформацією на замовлення кремля. Куратором їхньої діяльності називають Сергія Кірієнка, першого заступника керівника адміністрації президента путіна.

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Витік документів показав, що АСД використовує підробки офіційних документів, темники, меми й карикатури для поляризації українського суспільства, деморалізації ЗСУ та дискредитації української влади. Агенція також маніпулює подіями, як-от катастрофа Іл-76 в січні 2024 року в Бєлгородській області рф, щоб поширювати фальшиву інформацію. Зокрема російські інформаційні кілери створили документ нібито українського Міністерства оборони, в якому міститься розпорядження до голів підрозділів та відомств ЗСУ не підтверджувати «інформацію про перебування військовополонених для обміну на борту» літака. Мета цього фейку — звинуватити українське військове керівництво у цензурі та приховуванні правди про катастрофу, про яку досі нічого достеменно невідомо.

Російські посіпаки кремля з АСД також підробили наказ нібито головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про прирівнювання здачі в полон військовослужбовців до державної зради. Мета цього фейку, як йдеться в описі завдання російської агенції — «дискредитація військово-політичного керівництва України та деморалізація ЗСУ». АСД також підробляло й розповсюджувало брехню під виглядом офіційних документів Міністерства внутрішніх справ Німеччини та Митної служби Польщі.

Розслідування європейських медіа та українських журналістів виявило, що російська «Агенція соціального дизайну» (АСД) займається дезінформацією проти України та її західних партнерів під керівництвом Іллі Гамбашидзе. Він позує перед камерами в одязі з нашивками «російські ідеологічні війська» та «командувач спецпідрозділом». Під його керівництвом агенція організовує кампанії для дискредитації України, зокрема, поширюючи фейки та створюючи підроблені матеріали у вигляді статей, карикатур і відео. Один з їхніх проєктів, «Doppelganger», був викритий французькою розвідкою як операція, що використовувала сайти-двійники відомих західних медіа для поширення дезінформації.

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Фото проєкту Радіо Свобода «Схеми»

Крім цього, АСД використовують для розколу українського суспільства армію ботів, які в соцмережах просувають різноманітні деструктивні та проросійські наративи, педалюють чутки про розкол у владі, використовуючи непрості стосунки президента Зеленського з політиками і військовими, яких він може розглядати як потенційних конкурентів в боротьбі за владу. Розслідувачі знайшли у витоках документів АСД файли, що свідчать про те, що коментарі (текстові та у вигляді мемів) боти Гамбашидзе залишають під дописами українських державних установ, правоохоронних органів, політичних діячів, українських медіа. З січня по квітень 2024 року російські інформвійська опублікували майже 34 мільйони коментарів.

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Фото проєкту Радіо Свобода «Схеми»

АСД працює у трьох основних напрямах: моніторинг медіаполя, аналітика цільових аудиторій і створення креативного контенту, що відповідає специфіці в тому числі і західних ЗМІ. За період з січня по квітень 2024 року агенція створила майже 40 тисяч одиниць сфальшованого контенту, включаючи меми, статті та відео. Одне з них — нібито авторства німецького видання Bild. У ньому йдеться про те, що українські біженці, в намаганні спалити російський прапор підпалили будинок німців, які дали їм притулок. Історія була повністю вигадана, а відео росіяни скомпілювали зі старих записів 2013 та 2021 років. Проте декілька місяців цю брехню юзали західні ЗМІ. Інформація з витоку свідчить, ці сюжети вигадують працівники АСД, потім фіксують їх поширення, активно просувають у соцмережах, використовуючи ботів для поширення фейків і коментарів.

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Журналісти-розслідувачі цитують робочі документи АСД: «подумати про вигадану організацію», яка закликатиме німців розплачуватися за злочини Гітлера; створити фейк про те, що українці, перебуваючи в Європі, вступають в ІДІЛ, та про те, що «українські підлітки зґвалтували 12-річну Марту Менгель у Ростоку (місто у Німеччині. — Авт.)»; «створити фейк про те, що німці розслідують вину Залужного у підриві «Північного потоку».

«Схеми» наводять ще один фейк АСД, створений для західної аудиторії. Йдеться про нібито торгівлю у даркнеті українськими дітьми, яких зі Львова буцімто відправляли до ЄС. Крім ЗМІ та соцмереж, цю вигадку підхопила зокрема, й американська конгресвумен від республіканців Марджорі Тейлор Грін, яка виступає проти допомоги Україні. Російські інформкілери радісно відрапортували про це у своїх звітах: «Нова команда зробила фейк крадіжки дітей. Американці всерйоз опублікували. Успіх!».

Раніше розповідали про те, чому, на думку аналітика Андрія Коваленка, Захід не готовий до війни з росією.

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