Де і коли безкоштовно дивитися онлайн «Партизан» — «Олександрія»: якими бачать букмекери шанси українського клубу на успіх у Белграді

У четвер, 31 липня, віцечемпіон України «Олександрія», яка програла «Партизану» номінально домашню зустріч (0:2), проведе на клубній арені віцечемпіона Сербії в Белграді матч-відповідь 2-го відбірного раунду Ліги конференцій (арбітр — Генрик Налбандян з Вірменії).

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На жаль, після осічки у Катовіце безвиграшна серія «Олександрії» на міжнародній арені зросла до дев'яти матчів (чотири нічиї, п'ять поразок). Востаннє команда перемагала у серпні 2017-го румунську «Астру» (1:0) у кваліфікації Ліги Європи.

У майбутньому матчі букмекери бачать фаворитом «друзів росії» із сербського клубу. Наприклад, контора William Нill ставки на перемогу «Партизана» в основний час приймає з коефіцієнтом 2,00, на нічию — 3,30, на виграш підопічних Кирила Нестеренка — 3,50.

У прямій трансляції матч «Партизан» — «Олександрія» на території України покаже (початок — о 22:00) канал «КС ТБ I Єврокубки» (у розділі «Спорт» на «Київстар ТВ»). Щоб безкоштовно дивитися поєдинок, достатньо ввести на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.

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Ліга конференцій. 2-й відбірний раунд. Матч-відповідь

31 липня (четвер)

«Партизан» — «Олександрія» 22:00 «КС ТБ I Єврокубки» (на «Київстар ТБ»)

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Нагадаємо, що якщо «Олександрія» таки пройде «Партизан», то зустрінеться у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій з невдахою протистояння між данським «Мідтьюлландом» та шотландським «Хіберніаном», які зіграли у першому матчі внічию — 1:1. Перша гра — 7 серпня вдома, матч у відповідь — 14-го в гостях. В іншому випадку команда Кирила Нестеренка припинить виступи в єврокубках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів розгромило за сумою двох зустрічей з рахунком 6:0 «Хамрун Спартанс».

Фото ФК «Олександрія»

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