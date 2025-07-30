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Шоу-бізнес

Це сміливість: Злата Огнєвич випустила скандальний кліп

15:12 30 липня 2025
Злата Огневіч випустила кліп на пісню «Вільна». Фото&nbsp;— скріншот

Популярна співачка Злата Огнєвич, яка шокувала мережу своїм відео, випустила скандальний кліп.

Частина відео на пісню «Вільна» вже викликала обурення серед шанувальників через занадто відверті сцени. Злата на своїй сторінці у соціальній мережі відреагувала на хейт та порадила дочекатися премʼєри.

За словами співачки, пісня «Вільна» відповідає на запитання, яке найчастіше їй ставлять: чи є у Злати коханий.

«Це не просто музика, — написала Злата. — Це емоційна трансформація жінки, яка пройшла шлях від сумнівів до прийняття себе. Це щира історія про внутрішню свободу, любов і сміливість бути відкритою».

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Режисеркою відео стала Лєра Мазур. У відео використані реальні кадри з домашнього архіву, де співачка вперше публічно показує свого коханого. За словами Злати, «це не постановка, не вигадана історія — це щоденник справжніх почуттів, знятий без гриму, сценарію й акторів.» До речі, кадрів, які викликали обурення у мережі, у кліпі немає.

Нагадаємо, останні публічні відносини були у Огнєвіч після участі у проєкті «Холостячка» з Андрієм Задворним. Пара невдовзі після закінчення реаліті розпалася.

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Шанувальники під відео подякували співачці за відвертість.

«Злата, Ви неймовірна, — написали у відповідь. — У Вас обов'язково все буде добре».

«Дійсно, любов може спричинити багато болю, — додали у мережі. — Але усі ми люди і нам хочеться справжнього кохання».

«Златочко, правильно, треба любити і цінувати себе», — зреагували під відео.

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Нагадаємо, що наразі тривають зйомки чотирнадцятого сезону «Холостяка».

Фото — скріншот

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