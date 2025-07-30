Відсьогодні, за прогнозами астрологів, у чотирьох знаків Зодіаку починається «світла смуга» в житті.

А про те, на що очікувати всім представникам зодіакального кола від останнього дня липня, розповідає Таро-прогноз на сайті з передбаченнями.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН — «Колісниця»

Останній день липня для Овнів символізує рух уперед та перемогу над обставинами. Карта «Колісниця» вказує, що ваші зусилля принесуть плоди, якщо ви діятимете рішуче і без вагань. Можливо, вам доведеться зіткнутися з вибором або складним завданням, але ваша внутрішня сила допоможе знайти правильне рішення. Зверніть увагу на можливості, які відкриваються перед вами, адже деякі з них можуть виявитися доленосними. Завтрашній день особливо підходить для завершення давніх справ та переходу до нових проектів.

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Порада карт

Завтра не бійтеся діяти сміливо, адже енергія дня допоможе вам досягти успіху.

Телець — «Імператор»

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Тельці в четвер мають проявити стійкість, дисципліну та вміння контролювати свої емоції. «Імператор» символізує владу та впевненість, тому важливо не піддаватися сумнівам. Якщо перед вами стоять питання, які потребують рішень, вибирайте найлогічніші та найстабільніші варіанти. День сприятиме роботі з документами, фінансовим питаннями та плануванням на майбутнє. Ваш авторитет і сила волі допоможуть завоювати повагу та підтримку оточуючих.

Порада карт

Завтра намагайтесь зберігати рівновагу, щоб не допустити зайвих конфліктів, адже впевненість у собі буде вашим головним козирем.

Близнюки — «Шістка Кубків»

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Для Близнюків четвер буде наповнений спогадами та поверненням до минулого. Можливо, ви зустрінете людину, з якою давно втратили зв'язок, або отримаєте новину, яка викликає ностальгію. Карта радить приділити увагу близьким людям і згадати, що сучасне будується на основі минулого досвіду. Важливі уроки, отримані раніше, допоможуть уникнути помилок. Це також гарний час для примирення та відновлення довіри у відносинах.

Порада карт

Завтрашній день подарує приємні емоції, якщо ви будете відкриті для теплих зустрічей та душевних розмов.

Рак — «Справедливість»

На Раків у четвер чекає день усвідомлених рішень та чесного погляду на життя. Карта «Справедливості» нагадує, що будь-які дії мають наслідки, і завтра вам важливо діяти з почуттям відповідальності. Можливо, доведеться приймати рішення, що впливають не тільки на ваше життя, а й на оточуючих. Намагайтеся бути об'єктивними та враховувати всі деталі. День також сприятливий для аналізу минулих подій та виправлення старих помилок.

Порада карт

Завтра будьте чесні із собою — завдяки цьому отримаєте шанс на гармонію та успіх.

Лев — «Сонце»

На Левів у четвер чекає яскравий, радісний та наповнений позитивом день. Карта «Сонце» обіцяє удачу, успіх та гарні новини, які можуть змінити ваш настрій на краще. Ви будете відчувати приплив енергії та впевненості в собі, що допоможе впоратися навіть із найважчими завданнями. День підходить для нових починань, зустрічей із друзями та романтичних побачень. Ваш оптимізм та відкритість привернуть увагу оточуючих.

Порада карт

Завтра вам варто насолоджуватися життям і не боятися проявляти себе повною мірою.

Діва — «Паж Мечів»

Дівам у четвер варто бути особливо уважними до дрібниць. Карта «Паж Мечів» вказує на нові знання, несподівані відкриття та інформацію, яка може змінити ваші плани. День може вимагати від вас швидкої реакції та здатності адаптуватися. Будьте обережні у спілкуванні, щоб уникнути непорозуміння чи конфліктів. Також варто стежити за своїми словами, адже вони можуть мати велику вагу.

Порада карт

Завтрашній день варто використати для навчання, аналізу ситуації та пошуку нових рішень.

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Терези — «Колесо Фортуни»

На Терезів у четвер чекають несподівані зміни, які можуть повернути ваше життя у новий бік. «Колесо Фортуни» говорить про те, що події розвиватимуться швидко та непередбачено. Можливо, перед вами з'являться нові перспективи або з'явиться шанс виправити старі помилки. Важливо бути гнучкими і не чинити опір змінам, адже вони можуть призвести до позитивних результатів.

Порада карт

Завтра пам'ятайте: долі подобаються ті, хто готовий ризикувати та пробувати нове.

Скорпіон — «Верховна Жриця»

В четвер Таро радять Скорпіонам дослухатися до своєї інтуїції. «Верховна Жриця» символізує приховану інформацію, таємниці та глибокі знання. Завтра ви можете відчути, що відповіді на важливі питання надходять самі собою. Довіряйте внутрішнім відчуттям, особливо в особистому житті та справах, пов'язаних із важливими рішеннями. День також підходить для усамітнення, аналізу та духовних практик.

Порада карт

Завтра намагайтеся уникати поспішних висновків і дайте собі час, щоб зрозуміти, що відбувається насправді.

Стрілець — «Маг»

Для Стрільців четвер стане періодом сили, впевненості та самореалізації. Карта «Мага» говорить про те, що ви зможете керувати ситуацією та досягати бажаного результату. Ваші навички та знання допоможуть відкрити нові можливості, а енергія дня сприятиме успіху. Це ідеальний час для переговорів, презентацій або започаткування нових проектів.

Порада карт

Завтра вірте у свої здібності та не втрачайте шансу продемонструвати таланти.

Козеріг — «Двійка Жезлів»

Козероги в четвер можуть зіткнутися із необхідністю вибору. «Двійка Жезлів» вказує на плани, перспективи та можливості, які вимагають аналізу. Ви стоїте на порозі змін і зараз важливо зрозуміти, чого саме ви хочете від майбутнього. День сприятливий для планування, обмірковування нових цілей та прийняття стратегічних рішень.

Порада карт

Завтра вам не варто поспішати — зважуйте всі за і проти, щоб уникнути помилок.

Водолій — «Лицар Кубків»

Водолії у четвер можуть бути налаштовані особливо романтично та відкрито. Карта «Лицаря Кубків» віщує приємні емоції, визнання чи несподівані жести уваги. День ідеально підходить для налагодження стосунків, романтичних зустрічей та творчих занять. Можливо, хтось поділиться з вами важливою новиною або виявить особливу турботу.

Порада карт

Завтра намагайтеся бути вдячними за все, що дарує вам цей день, і не бійтеся висловлювати свої почуття.

Риби — «Місяць»

У Риб у четвер буде день загадок і емоційних коливань. Карта «Місяць» символізує нерозуміння, приховані емоції та ілюзії. Можливо, ви зіткнетеся з ситуацією, яка вимагатиме від вас уважності та здатності відрізняти правду від брехні. Не довіряйте сумнівним обіцянкам і намагайтеся уникати поспішних рішень.

Порада карт

Завтра ввечері вам буде корисним присвятити час самоаналізу та відпочинку — це дозволить відновити внутрішню гармонію.

Про те, яким чотирьом знакам Зодіаку у серпні щаститиме з грошима, читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

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