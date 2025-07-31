Як не розоритися в ресторані: ці нюанси знає далеко не кожен

Відвідування ресторану — це й насолода смаком страв, і атмосферою, чому допоможе знання ресторанного етикету. Але ціни, звісно, у багатьох закладах не низькі.

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Як же не розоритися у ресторані?

По-перше, вивчіть меню на сайті закладу перед його відвідуванням. Адже саме спонтанні рішення руйнівні для бюджету. Виважений підхід допоможе вам зробити розумний вибір. Ресторани існують різних цінових категорій — вибирайте ті, які відповідають вашому комфортному самовідчуттю.

Якщо ви голодні, замовте суп. Супи завжди коштують не так вже й дорого навіть у фешенебельних ресторанах у порівнянні з іншими стравами.

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Не замовляйте одразу і бургер, і десерт. Можливо, ви насититеся бургером, а десерт буде зайвим і для шлунка, і для гаманця.

Майте на увазі, що часто ціна м'яса вказується не за страву, а за сто грамів.

Пам'ятайте, що алкогольні напої у ресторанах зазвичай недешеві.

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Не замовляйте їжу без огляду на ціни, якщо не бажаєте розчарувань.

Не соромтеся перевіряти чек, особливо якщо ви платили за кількох осіб.

Щоб почуватися комфортно в ресторані, важливо пам'ятати певні правила етикету — наприклад, як їсти хліб, морозиво, як пити сік та лимонад.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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