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Як не розоритися в ресторані: ці нюанси знає далеко не кожен
Відвідування ресторану — це й насолода смаком страв, і атмосферою, чому допоможе знання ресторанного етикету. Але ціни, звісно, у багатьох закладах не низькі.
Як же не розоритися у ресторані?
По-перше, вивчіть меню на сайті закладу перед його відвідуванням. Адже саме спонтанні рішення руйнівні для бюджету. Виважений підхід допоможе вам зробити розумний вибір. Ресторани існують різних цінових категорій — вибирайте ті, які відповідають вашому комфортному самовідчуттю.
Якщо ви голодні, замовте суп. Супи завжди коштують не так вже й дорого навіть у фешенебельних ресторанах у порівнянні з іншими стравами.
Не замовляйте одразу і бургер, і десерт. Можливо, ви насититеся бургером, а десерт буде зайвим і для шлунка, і для гаманця.
Майте на увазі, що часто ціна м'яса вказується не за страву, а за сто грамів.
Пам'ятайте, що алкогольні напої у ресторанах зазвичай недешеві.
Не замовляйте їжу без огляду на ціни, якщо не бажаєте розчарувань.
Не соромтеся перевіряти чек, особливо якщо ви платили за кількох осіб.
Щоб почуватися комфортно в ресторані, важливо пам'ятати певні правила етикету — наприклад, як їсти хліб, морозиво, як пити сік та лимонад.
Фото з альбому Ольги Сметанської148
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