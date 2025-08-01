«Олександрію» вдев'ятьох розбито у Белграді: відеоогляд відбірного матчу Ліги конференцій

У четвер, 31 липня, віцечемпіон України «Олександрія», яка програла «Партизану» номінально домашню зустріч у Катовіце (0:2), провела в Белграді матч-відповідь 2-го відбірного раунду Ліги конференцій проти срібного призера чемпіонату Сербії.

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Ліга конференцій. 2-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

«Партизан» (Сербія) — «Олександрія» (Україна) — 4:0

«Олександрія»: Шевченко, Ндіка, Беіратш, Кампуш, Скорко, Шостак (Ухань, 74), Цара (Жота, 56), Мішньов (Смирний, 56), Козак, Безерра, Амарал (Кулаков, 46).

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Голи: Мілошевич (13, 23. 45), Вукотіч (63).

На 11-й хвилині вилучено Беіратша, на 58-й — Ндіку (обидва — «Олександрія»), а на 60-й — Стойковича («Партизан»).

За великим рахунком, втрачати хлопцям Кирила Нестеренка у Белграді не було чого. Зрозуміло, що відіграти «польські» 0:2 (в першій зустрічі олександрійці завдали по воротах «Партизана» аж 22 удари) буде складно. Але спробувати варто було, тим паче, що у сербів дуже молодий склад команди і міг «попливти».

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І олександрійці спробували. Шикарний шанс повести у рахунку в дебюті втратив Безерра. А далі всі надії «Олександрії», гравцям якої заборонили вийти на поле з прапором України, на 11-й хвилині перекреслив вірменський рефері Налбандян, котрий показав навіть дуже сумнівну червону картку захиснику гостей Беіратшу. «Партизан», що, до речі, був оштрафований УЄФА, одразу забив м'яч зі штрафного, потім ще один, потім ще (хет-трик Мілошевича), і команді Нестеренка можна було сушити весла…

На жаль, «Олександрія» збільшила свою безвиграшну єврокубкову серію до 10 матчів (чотири нічиї, шість поразок) та вилетіла з єврокубків. Востаннє команда перемагала у серпні 2017-го румунську «Астру» (1:0) у кваліфікації Ліги Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у кваліфікації Ліги Європи переміг на своєму полі «Бешикташ».

Фото starsport. rs

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