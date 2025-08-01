Ця приправа творить чудеса: просто додайте її у вазон з рослиною

Кориця — це не просто ароматична спеція для яблучного пирога чи кави. Виявляється, її використання виходить далеко за межі кухні — все більше людей також використовують її… у горщиках. Хоча це може здатися трохи дивним, але цей скромний порошок може зробити більше, ніж багато продуктів із садового центру.

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Кориця містить коричний альдегід — речовину з сильними протигрибковими та антисептичними властивостями. Саме це дозволяє цій спеції підтримувати кімнатні рослини в їхній боротьбі з небажаними гостями, цвіллю та надлишком вологи. Вона діє м’яко, але ефективно, особливо при регулярному використанні та як профілактичний засіб. Важливо, що приправа безпечна, недорога та натуральна, і не зашкодить рослинам, якщо використовувати економно, пише Zielony Оgrodek.

Кориця діє й проти мушок у вазонах — не вбиває їх безпосередньо, а ефективно обмежує умови, що сприяють їхньому розвитку. Посипання тонким шаром кориці сухої поверхні ґрунту може пригнічувати ріст грибків, якими харчуються личинки. Крім того, інтенсивний аромат спеції відлякує дорослих мух і знижує їхню активність. Ефект проявляється не одразу, але при регулярному використанні можна помітити значне покращення.

Надмірний полив або відсутність циркуляції повітря сприяє росту цвілі в горщиках на поверхні ґрунту. Біла цвіль є поширеною проблемою під час опалювального сезону, особливо для молодих, ніжних рослин. Кориця, завдяки своїм підсушуючим та протигрибковим властивостям, створює несприятливе середовище для патогенів. Посипання тонким шаром порошку поверхні ґрунту може ефективно обмежити зростання грибків та перешкоджати їх поширенню.

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Немає під рукою засобу для укорінення? Зверніться до кориці. Хоча вона не містить гормонів росту, вона діє як природний дезінфікуючий засіб.

Просто посипте свіжозрізаний кінець живця, щоб захистити зріз від інфекцій. Цей простий крок може запобігти інфекціям та збільшити шанси на здорове вкорінення чутливих до патогенів стеблових живців.

Але деякі молоді саджанці, орхідеї, трави у фазі проростання або рослини, щойно пересаджені в новий ґрунт, можуть не переносити занадто багато кориці. Шар цієї спеції може пересушити ґрунт, що призведе до висихання зовнішніх, тонких коренів. Тропічні рослини, такі як калатея, маранта, фітонія або солейролія, віддають перевагу вологому середовищу. Кориця має підсушуючі властивості, тому регулярне нанесення її на поверхню ґрунту може порушити природний мікроклімат, якому віддають перевагу ці види.

Нагадаємо про ще одне чудове добриво для рослин у вазонах — шкірку авокадо.

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