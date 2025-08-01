Відомий харківський бізнесмен і волонтер Юрій Сапронов вважає, що влада свідомо розкручувала скандал довкола фото Валерія Залужного у журналі Vogue. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

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Як відомо, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний знявся для українського журналу Vogue та поділився своїми міркуваннями щодо ідентичності українців.

Фото викликали бурхливу реакцію та потік фейків з росії, спричинивши хвилю критики і мемів у соціальних мережах.

Юрій Сапронов вважає, що історія вийшла далеко за межі знімка у костюмі для модного видання. Він звертає увагу, що Залужний особисто не робив жодних заяв про політичні амбіції.

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«Подумайте самі: відставний генерал, а нині людина, яка вибудовує дипломатичну кар’єру, досі не зробила жодної заяви про намір іти в політику, а тим більше — претендувати на пост президента. Проте за нього це зробили ми всі. І, очевидно, продовжуватимемо це робити щоразу, коли він спробує відійти на крок від образу, який ми самі собі намалювали», — пише Сапронов.

Він зауважив, що більшість людей обговорювали лише фото в журналі, навіть не читаючи тексту інтерв’ю.

«Адже всі почали додумувати, що саме Залужний хотів сказати цим фото. Але все, що він хотів сказати, він сказав словами — у тексті, до якого мало хто дійшов. Залужний не рекламував парфуми — він говорив про проблеми воєнного часу, які ще виникнуть, про необхідність західної підтримки та готовність до того, що ми можемо її не отримати, він говорив про те, як будувати відносини із західними сусідами, але вам усім вистачило фото», — пише Сапронов.

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Волонтер переконаний, що влада свідомо розкрутила скандал навколо фото Залужного, іронізуючи над його костюмом і навіть майбутніми політичними перспективами, аби «знищити до старту».

«Ба більше — іронізуючи над політичним майбутнім Залужного та його здібностями як державного діяча. Але Залужний нічого поганого не вчинив. Це не він крав мільярди на тендерах, не він ухвалював антидемократичні закони, не він нарощував собі антирейтинг у прагненні побудувати в країні диктатуру і багато чого ще робив „не він“. Він взагалі ще й не починав. А тепер уявіть, що почнеться, коли він це зробить?» — запитав Сапронов.

Раніше посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив на Лондонській безпековій конференції та заявив, що саме Україна — перепона для нового світового порядку в Європі.

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