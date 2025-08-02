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Гроші

Монет по 10 копійок більше не буде: НБУ планує їхнє скасування, українці можуть цьому перешкодити

17:23 2 серпня 2025
10 копійок

Готівка продовжує відігравати величезну роль у житті українців — на кожного з нас припадає близько 20 тисяч гривень.

Як повідомляє сайт Національного банку України в готівковому обігу перебувають 5,5 млрд монет, з яких 4,1 млрд припадають на монети номіналом у 10 копійок.

«Отже, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається постійний попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок перестали відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Рішення про поступове вилучення монет номіналом 10 копійок дозволить скоротити витрати на зберігання звернення таких монет», — наголошується у повідомленні.

Як пропонує НБУ, 1 жовтня розпочнеться поступове виведення з обігу монет у 10 копійок, але при цьому:

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  • розмінні монети й надалі залишатимуться в обігу (до прийняття Національним банком окремого рішення про їхнє остаточне вилучення);
  • банки України можуть приймати від громадян та бізнесу монети номіналом 10 копійок для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та виконання платіжних операцій.

Що стосується розрахунків у торгових закладах, то у разі наявності у покупців даних монет ними можна буде розплачуватися далі. У разі відсутності, з 1 жовтня пропонується вводити такі правила округлення

  • сума, що закінчується від 1 до 24 копійок — заокруглюється у бік зменшення до найближчої суми, що закінчується на 00 копійок;
  • сума, що закінчується від 25 до 49 копійок — заокруглюється у бік збільшення до 50 копійок;
  • сума, що закінчується від 51 до 74 копійок — заокруглюється у бік зменшення до 50 копійок;
  • сума, що закінчується від 75 до 99 копійок — заокруглюється у бік збільшення до найближчої суми, що закінчується на 00 копійок.

Національний банк України пропонує українцям висловлювати свої пропозиції та побажання з цього питання до 7 серпня.

Тим часом на підтримку курсу гривні НБУ щотижня витрачає майже мільярд доларів.

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