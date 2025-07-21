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Шлях до миру полягає у посиленні постачання зброї до України, — експерт
За словами військового експерта Маркуса Маттіаса Койппа, росія продовжуватиме роботу над проникненням до європейських держав.
«путін вже має на своєму боці відповідні уряди в Угорщині та Словаччині, і він прагне зробити те саме в Австрії та Німеччині, — заявив експерт в інтерв'ю віденській газеті Kurier, пише N-TV. - Він спробує створити ліво- та праворадикальну більшість, тобто привести у цих країнах до влади партії, які представляють його точку зору та підтримують його порядок денний».
Експерт додав, що новим планам ЄС щодо переозброєння все ще бракує остаточної рішучості.
«Є різниця між тим, щоб мати гроші, і тим, щоб мати хребет. Ви можете купити зброю, але ви повинні хотіти стріляти», — каже Койпп. Шлях до миру, за його словами, полягає в максимізації поставок зброї до України".
Раніше «ФАКТИ» писали про заяву канцлера ФРН Фрідріха Мерца, який вважає, що «єдина мова, яку розуміє путін, — сила».83
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