Шлях до миру полягає у посиленні постачання зброї до України, — експерт

За словами військового експерта Маркуса Маттіаса Койппа, росія продовжуватиме роботу над проникненням до європейських держав.

«путін вже має на своєму боці відповідні уряди в Угорщині та Словаччині, і він прагне зробити те саме в Австрії та Німеччині, — заявив експерт в інтерв'ю віденській газеті Kurier, пише N-TV. - Він спробує створити ліво- та праворадикальну більшість, тобто привести у цих країнах до влади партії, які представляють його точку зору та підтримують його порядок денний».

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Експерт додав, що новим планам ЄС щодо переозброєння все ще бракує остаточної рішучості.

«Є різниця між тим, щоб мати гроші, і тим, щоб мати хребет. Ви можете купити зброю, але ви повинні хотіти стріляти», — каже Койпп. Шлях до миру, за його словами, полягає в максимізації поставок зброї до України".

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Раніше «ФАКТИ» писали про заяву канцлера ФРН Фрідріха Мерца, який вважає, що «єдина мова, яку розуміє путін, — сила».

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