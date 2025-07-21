41.51 / 41.98 48.45 / 49.00
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Шлях до миру полягає у посиленні постачання зброї до України, — експерт

14:29 21 липня 2025
Зброя для України

За словами військового експерта Маркуса Маттіаса Койппа, росія продовжуватиме роботу над проникненням до європейських держав.

«путін вже має на своєму боці відповідні уряди в Угорщині та Словаччині, і він прагне зробити те саме в Австрії та Німеччині, — заявив експерт в інтерв'ю віденській газеті Kurier, пише N-TV. - Він спробує створити ліво- та праворадикальну більшість, тобто привести у цих країнах до влади партії, які представляють його точку зору та підтримують його порядок денний».

Експерт додав, що новим планам ЄС щодо переозброєння все ще бракує остаточної рішучості.

«Є різниця між тим, щоб мати гроші, і тим, щоб мати хребет. Ви можете купити зброю, але ви повинні хотіти стріляти», — каже Койпп. Шлях до миру, за його словами, полягає в максимізації поставок зброї до України".

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про заяву канцлера ФРН Фрідріха Мерца, який вважає, що «єдина мова, яку розуміє путін, — сила».

РЕКЛАМА
83

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Огірки, фото скріншот відео

Огірки кімчі від Пави: захочете їх готувати постійно

Зірки радять уважно аналізувати кожну фінансову операцію, фото з відкритих джерел

Овни отримають вигідну пропозицію, Тельці — бонус, а Рибам доведеться скоротити витрати: фінансовий гороскоп на тиждень 21 — 27 липня

Квашені огірки з хріном та спеціями

Квашені огірки з хроном і спеціями: має приготувати кожна господиня

Рецепт кабачкової запіканки. Фото&nbsp;— скріншот

Легка запіканка з кабачком: рецепт для лінивих

Наступний матеріал
Новини партнерів