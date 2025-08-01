Це сумно та огидно: Трамп про масований удар рф по Києву

На думку американського президента, масовані обстріли росією українських міст є огидними, адже через це гинуть мирні люди. Про це повідомляє телеграм-канал Clash Report.

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«Я вважаю, що це огидно. Маю на увазі те, що росіяни роблять. Це огидно. Це війна Байдена, а не моя війна. Європа дуже засмучена, але це війна, якої ніколи не мало би бути. Я казав, що, коли мене виберуть, зупиню це. Те, що робить росія, дуже сумно. Багато росіян гине, українці гинуть», — так президент США прокоментував удари дронами та ракетами по Україні.

Дональд Трамп висловив готовність запровадити санкції щодо росії, якщо за 8 днів домовленості про припинення війни не буде.

«У нас є приблизно вісім днів, і ми збираємося запровадити санкції. Вони знають про санкції. Не знаю, чи це матиме якийсь ефект, проте будемо це робити», — зауважив Трамп.

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Нагадаємо, що внаслідок атаки рф на Київ у ніч проти 31 липня кількість зросла до 31, серед них 5 дітей. Також зросла кількість постраждалих — їх уже 159. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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