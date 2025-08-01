- 08:41 Дрони ворога вдарили по Дніпропетровщині та Харкову, є поранені
- 08:17 Ракам варто відпочити від соцмереж та зовнішнього шуму, а Тельцям припинити все контролювати: гороскоп на суботу, 2 серпня
- 01.08 22:28 Тест для гурманів від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
- 01.08 22:00 Незвичайний крем-суп — лише три інгредієнти: вариться так швидко, що ви здивуєтеся
- 01.08 21:31 «Рада, що на мені була спідня білизна»: Дженніфер Лопес пережила конфуз під час концерту
- 01.08 21:03 Ця приправа творить чудеса: просто додайте її у вазон з рослиною
- 01.08 20:06 Салат із кальмарами, яйцем і маринованою цибулею: просто, ситно та оригінально
- 01.08 19:57 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 серпня: результати та відеоогляди матчів
- 01.08 19:54 Левам — «Сонце», Скорпіонам — «Колісниця», а Водоліям — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на другий день серпня
- 01.08 19:37 «Терор не знає кордонів»: український посол звернувся до німецьких партнерів після удару по Києву
- 01.08 19:22 Окупанти вдарили по вокзалу у Сумах: пошкоджено поїзд
- 01.08 19:15 Це сумно та огидно: Трамп про масований удар рф по Києву
Це сумно та огидно: Трамп про масований удар рф по Києву
На думку американського президента, масовані обстріли росією українських міст є огидними, адже через це гинуть мирні люди. Про це повідомляє телеграм-канал Clash Report.
«Я вважаю, що це огидно. Маю на увазі те, що росіяни роблять. Це огидно. Це війна Байдена, а не моя війна. Європа дуже засмучена, але це війна, якої ніколи не мало би бути. Я казав, що, коли мене виберуть, зупиню це. Те, що робить росія, дуже сумно. Багато росіян гине, українці гинуть», — так президент США прокоментував удари дронами та ракетами по Україні.
Дональд Трамп висловив готовність запровадити санкції щодо росії, якщо за 8 днів домовленості про припинення війни не буде.
«У нас є приблизно вісім днів, і ми збираємося запровадити санкції. Вони знають про санкції. Не знаю, чи це матиме якийсь ефект, проте будемо це робити», — зауважив Трамп.
Нагадаємо, що внаслідок атаки рф на Київ у ніч проти 31 липня кількість зросла до 31, серед них 5 дітей. Також зросла кількість постраждалих — їх уже 159. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.174
Читайте нас у Facebook
Левам — «Сонце», Скорпіонам — «Колісниця», а Водоліям — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на другий день серпня
«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни