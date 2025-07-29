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Україна

До нього дійшло, що рф розуміє тільки мову сили: експерт пояснив, чому Трамп дав путіну менше часу

13:22 29 липня 2025
Трамп

Днями Дональд Трамп назвав новий дедлайн для путіна щодо припинення війни проти України.

«Я збираюся встановити новий дедлайн на 10 або 12 днів відсьогодні. Немає причини чекати», — заявив американський президент і додав, що казав раніше про 50 днів, бо хотів бути «щедрим».

Політолог Ігор Рейтерович переконаний, що на рішення Трампа у цій ситуації вплинуло в тому числі, укладення торгівельної угоди з Європейським союзом.

«Він вирішив одну дуже важливу проблему. Для нього в цьому контексті російсько-українська війна була навіть певним інструментом тиску на Європу. Але проблема вирішена, і Європа буде купувати набагато більше у США, тож у нього більш розв’язані руки стосовно росії. Він може діяти по-іншому», — сказав експерт.

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На думку політолога, у Дональда Трампа вже сформувалась певна думка щодо того, що і як робить рф, і що вона не збирається сідати за стіл перемовин.

«До нього дійшло, що рф розуміє тільки мову сили. І зараз є час, щоб цю силу проявити. Але у США залишилась ще одна проблема — з Китаєм. Оскільки Китай купує багато чого у росії, — це буде ударом і по Китаю, йому доведеться зараз швидше думати, як з Трампом домовлятися. А росія може впасти в істерику», — зауважив Ігор Рейтерович.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини зробив гучну заяву щодо мирних переговорів між Україною та рф про те, що найближчим часом кривавій війні буде покладено край.

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