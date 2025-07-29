Дрони атакували Ростовську область росії та окупований Донецьк (фото, відео)

Російська Ростовська область знову страждає від атак дронів. Жителі Сальська, Волгодонська та Міллерово повідомляють про вибухи в небі, пише Telegram-канал SHOT.

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За словами місцевих жителів, вибухи почали лунати після 2 години ночі, всього було чути щонайменше 5−7 гучних вибухів.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь, БПЛА атакували Каменськ-Шахтинське, Сальськ, Волгодонськ, пише Telegram-канал ASTRA.

«У Сальську по вулиці Соціалістичній у приватному будинку пошкоджено дах і вибито скло. Загоряння сталося на залізничній станції, пасажирський поїзд відведений на безпечну відстань. Попередньо, загиблих і поранених серед людей немає. У гасінні задіяно 45 осіб і 12 одиниць техніки. На вулиці Островського пошкоджено авто. На жаль, водій, що перебував у ньому загинув», — повідомив він.

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Рух поїздів через залізничну станцію «Сальськ» було припинено. Про це повідомили у РЖД.

«Пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда № 59 Новокузнецьк — Кисловодськ. Пасажирів поїзда було евакуйовано. За попередніми даними, постраждалих немає. Також сталося загоряння у складі вантажного поїзда, що стоїть. Для ліквідації спалаху направлено пожежний потяг», — йдеться у повідомленні.

Також була атакована тягова підстанція «Подвійна» у с. Орловський Ростовської області. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

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У Міноборони країни-агресорки повідомили, що російська ППО знищила 74 українські безпілотники за ніч.

Окупований росією Донецьк також зазнав масованого удару безпілотників. Через це, за даними місцевих Telegram-каналів, частина міста залишилася без електрики, пише Telegram-канал ASTRA.

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Удар припав по готелю «Донбас Палас». Окупаційна адміністрація повідомляє, що понад 150 000 жителів окупованої частини Донецької області залишилися без світла внаслідок атаки.

Як писали «ФАКТИ», у березні Сальськ вже був атакований дронами. Тоді через падіння безпілотника було вибито скло в магазині, художній галереї та багатоквартирному будинку.

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