Мариновані баклажани: обов’язково приготуйте їх у пік сезону
Баклажан насправді унікальний і дуже корисний овоч. У його складі корисна для організму клітковина та антиоксиданти, які щодня мають бути у раціоні кожного. То ж вам варто приготувати цю смачну та корисну закуску, ділиться кулінарка Оксана Дорош, яка раніше давала рецепт кабачкових оладків з незвичними інгредієнтами.
Складники:
- 2,5 кг баклажанів
- Пучок зелені
- 5 болгарських перців
- 4 ріпчастих цибулини
- 1 головка часнику
Маринад:
- 1 склянка олії
- 300мл оцту
- 3 ст. л. цукру
- 0,5 ст. л солі
Приготування:
Для маринаду всі інгредієнти перемішати. Баклажани за бажанням можна почистити. Нарізати брусочками та відварити в підсоленій воді (на 4 л води беремо 3ст.л. солі) 5−7 хвилин. Тепер воду зливаємо та баклажани нарізаємо кубиками. Перець нарізаємо соломкою, цибулю-півкільцями, також нарізати зелень та подрібнити часник.
Шарами викладаємо баклажани з овочами, пересипаємо зеленню та часником, заливаємо маринадом та залишаємо в теплому місці на добу. Перекладаємо у банку і зберігаємо в холодильнику.
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