40.91 / 41.43 45.25 / 45.90
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Мариновані баклажани: обов’язково приготуйте їх у пік сезону

20:35 10 вересня 2024
Мариновані баклажани

Баклажан насправді унікальний і дуже корисний овоч. У його складі корисна для організму клітковина та антиоксиданти, які щодня мають бути у раціоні кожного. То ж вам варто приготувати цю смачну та корисну закуску, ділиться кулінарка Оксана Дорош, яка раніше давала рецепт кабачкових оладків з незвичними інгредієнтами.

Складники:

  • 2,5 кг баклажанів
  • Пучок зелені
  • 5 болгарських перців
  • 4 ріпчастих цибулини
  • 1 головка часнику

Маринад:

  • 1 склянка олії
  • 300мл оцту
  • 3 ст. л. цукру
  • 0,5 ст. л солі

Приготування:

Для маринаду всі інгредієнти перемішати. Баклажани за бажанням можна почистити. Нарізати брусочками та відварити в підсоленій воді (на 4 л води беремо 3ст.л. солі) 5−7 хвилин. Тепер воду зливаємо та баклажани нарізаємо кубиками. Перець нарізаємо соломкою, цибулю-півкільцями, також нарізати зелень та подрібнити часник.

РЕКЛАМА

Шарами викладаємо баклажани з овочами, пересипаємо зеленню та часником, заливаємо маринадом та залишаємо в теплому місці на добу. Перекладаємо у банку і зберігаємо в холодильнику.

Нагадаємо рецепт сирої баклажанової ікри.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

110

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томатний соус

Скарб на все життя: Катерина Тарасенко поділилась рецептом «найкращого томатного соусу»

Педро Альмодовар з «Золотим Левом»

Овації тривали протягом 17 хвилин: стало відомо, який фільм отримав «Золотого лева» Венеціанського фестивалю

Машина на трасі

Німеччина та Польща запроваджують нові правила для українців з автомобілями: що важливо знати

Опалення

Нема куди звертатися: експерт пояснив, чому українців взимку завалять несправедливими платіжкам, і як завадити цьому

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту