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Суспільство та люди

Не все так однозначно: чи можуть оштрафувати водія за вживання базалкогольного пива

16:09 2 серпня 2025
Граничне значення для водія&nbsp;— 0,2 промілє. Фото із відкритих джерел

Те, що водіння в нетверезому стані є серйозним злочином, відомо багатьом. Українське закогодавствор передбачає, що граничним значенням є 0,2 промілє — це дозволений максимум. Втім, фахівці застерігають автомоблістів від «подвійних» ситуацій. Приміром, не радять пити спиртне в салоні автівки під час стоянки — правоохоронці можуть це кваліфікувати як підготовку до «нетверезої їзди». Також не варто одразу після вживання безалкогольного пива. І ось чому.

Так, профільне видання «Твоя машина» наводить слова правоохоронця з Дніпра, який розповів, що на показники драггера може вплинути і їжа, і квас, і безалкогольне пиво. Він згадав випадок, коли драггер показав до 0,3 проміле у водія, який випив два літри безалкогольного пива.

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Хоч пиво і безалкогольне, але запах від того, хто випив, йде. А це може стати причиною того, що автомобілісту запропонують пройти медогляд. Поліцейський радить у таких випадках погоджуватися, оскільки відмова автоматично підпадає під статтю 130 КУпАП, яка передбачає штраф у розмірі до 17 тисяч гривень та позбавлення прав на рік.

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Видання зазначає, що хоч вживання безалкогольного пива за кермом саме собою законом не заборонено, проте водієві краще почекати пару годин і тільки після цього сідати за кермо.

Слід знати, що перевірка на алкоголь повинна проводитись з дотриманням встановлених правил. Так, алкотестер повинен бути сертифікований. Патрульні зобов'язані скласти акт у присутності понятих або під відеофіксацію.

Фото з відкритих джерел

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