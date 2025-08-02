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Тест «Тренди у сувенірах-2025» від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
Тести — популярний зараз жанр у багатьох медіа світу. Вони допомагають трохи перезавантажитись і дізнатися щось нове.
Авторський тест тренд-редактора «ФАКТІВ» Ольги Сметанської містить інформацію, яку варто взяти на замітку.
Тест «Тренди у сувенірах»
1. Найбільш популярний тренд у сувенірах-2025
А брелок на сумку
Б чашка з назвою міста чи країни, звідки привезена
В шоколад
2. Сувенір із зображення ока дарують
А як оберіг від недоброго погляду
Б з меседжем, що час змінити багато поглядів на життя
В з побажанням зберігати гарний зір довгі роки
3. Який подарунок не варто привозити з подорожі?
А кераміку місцевого виробництва
Б ласощі місцевого виробництва
В цукерки бренду, який можна купити і в Україні
4. Який подарунок — моветон?
А прострочені солодощі
Б недорогі солодощі
В маленька коробочка з солодощами
5. Який сувенір у тренді
А набір пластикового посуду для пікніка
Б екологічно чистий конфітюр
У книга іноземною мовою, яка стимулюватиме адресата її вивчити
Правильні відповіді: 1 — А, 2 — А, 3 — В, 4 — А, 5 — Б.
Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви практично гуру в даруванні подарунків. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви у тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало знань у цій сфері. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що цікавитеся темою, говорить про те, що ви на правильному шляху.
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Фото з альбому Ольги Сметанської51
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