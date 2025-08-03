Дональд Трамп сумнівається, що погрози санкціями зможуть вплинути на путіна

Президент Трамп посилив свої погрози запровадити санкції проти росії через війну в Україні. При цьому визнав, що зброя, яка, як він колись стверджував, діє на всіх — загроза фінансового краху — може не мати жодного впливу на путіна.

ВІДЕО ДНЯ

Коментарі Трампа прозвучали після того, як державний секретар Марко Рубіо визнав в інтерв'ю Fox News Radio, що адміністрація провела цього тижня таємні переговори з росією — «не з путіним, а з деким з провідних посадовців у кремлі» — і не досягла жодного прогресу в питанні припинення вогню. Американський президент заявив, що знову відправляє свого спеціального посланника Стіва Віткоффа до росії, хоча останній його візит виявився безрезультатним, пише The New York Times.

Посадовці адміністрації не дали жодних підстав вважати, що співпраця з росією буде корисною. І сам Трамп, який зазвичай щиро вірить у те, що економічні санкції можуть змінювати рішення іноземних лідерів, вдруге цього тижня визнав, що путін, схоже, має імунітет.

«Я не знаю, чи санкції його турбують», — сказав він.

РЕКЛАМА

З усім тим, Дональд Трамп здійснив розворот на 180 градусів щодо росії, принаймні тонально, приблизно за 180 днів.

Він прийшов до влади, ставлячи під сумнів, чи справді росія є загарбником України, та натякаючи, що українці самі винні у своїх проблемах. Його відома сварка з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті в лютому призвела до того, що він ненадовго припинив допомогу українським військовим. Його міністр оборони Піт Гегсет заявив, що Україна ніколи не вступить до НАТО — що є протилежністю заявленій політиці Америки — а віцепрезидент Джей Ді Венс виступив проти озброєння українців. росію ж було звільнено від більшості тарифів.

За цим послідувала низка очевидних змін стратегії, без публічного визнання Трампом цього факту. Він більше не покладається на те, що він називав глибокими минулими стосунками з путіним, намагаючись завоювати прихильність російського лідера. Насправді, він досить відкрито висловлював своє розчарування тим, що розмови про припинення вогню зазвичай супроводжуються ескалацією з боку росії, часто в масштабах атак безпілотників та ракет.

РЕКЛАМА

Трамп заявив, що дасть росії приблизно 10−12 днів, щоб припинити війну, перш ніж запровадити «санкції та, можливо, тарифи, вторинні тарифи», маючи на увазі санкції проти країн, які торгують з росією.

Але є підстави сумніватися, наскільки далеко Дональд Трамп наполягатиме на повних вторинних санкціях, що передбачатиме погрози трьом країнам, які купують значну частину російської нафти та газу: Китаю, Індії та Туреччині. Усі вони є ключовими для інших американських інтересів, і Трампу, ймовірно, знадобляться їхня майбутня співпраця. І важко уявити, що президент Китаю Сі Цзіньпін покине путіна, свого найважливішого партнера в боротьбі з американською владою.

Зі свого боку, російські чиновники, які довго вважалися такими, що говорять з благословення путіна, відкинули погрози Трампа, зображуючи його в російських ЗМІ як непередбачуваного.

Демократи кажуть, що у Дональда Трампа є інші варіанти: він міг би надати пряму військову допомогу Україні, як це робив Конгрес за часів адміністрації Байдена. Натомість у нього є детальний план продажу зброї та пов'язаних з нею технологій Європі, яка потім передасть їх Україні.

РЕКЛАМА

Тим часом експерти побоюються, що бажання Дональда Трампа закінчити війну в Україні може вилитися у певну угоду росії зі США, що піде на шкоду усій Європі, включно з українцями.

103

Читайте нас у Facebook