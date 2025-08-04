У цьому полягає головна мета: американський генерал назвав чинники, які можуть спинити росію

Генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк не бачить розвитку подій, що призвів би до окупації росії, однак вважає, що війна триватиме доти, доки український народ зберігатиме мужність, волю й можливість чинити опір.

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«І цей опір має бути підкріплений значно жорсткішими економічними заходами проти росії та її союзників, — каже він. — У Другій світовій війні Німеччина напала на Польщу в 1939 році, і війна тривала шість років. Вона завершилася лише тоді, коли військовий потенціал нацистської Німеччини був повністю знищений, а країна окупована. путін продовжуватиме цю війну доти, доки вважатиме, що здатен перемогти. Це ключовий чинник, що визначає розвиток кожного сценарію».

На думку Кларка, поки путін не буде переконаний у неминучості поразки, війна не припиниться.

«Саме тому міжнародна спільнота зобов’язана надіслати путіну чіткий і рішучий сигнал: ви не досягнете успіху, вас буде витіснено з України, і чим раніше ви припините агресію, тим меншими будуть наслідки для вас особисто і для росії. Такий безкомпромісний меседж має прозвучати, щоб зупинити війну. Усі сценарії зводяться до одного — намірів і волі путіна. Якщо президент Трамп справді зможе мобілізувати ту дипломатичну силу, на яку він розраховує, може з’явитися реальна можливість завершити війну успішно. Однак для цього потрібне сильне, єдине лідерство з боку країн Заходу, насамперед Сполучених Штатів, аби переконати путіна в тому, що він втягнув росію у фатальну авантюру. І що треба вже спинитись. У цьому й полягає головна умова припинення конфлікту», — резюмував генерал.

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Раніше повідомлялося, що у відповідь на ультиматум Трампа путін завдав двічі за одну ніч масованих ударів по Києву.

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