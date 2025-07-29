По квартирах киян ходять інспектори: що важливо знати

За прогнозами економістів, після війни в України обов'язково зростуть тарифи на комунальні послуги, зокрема, на тепло на гарячу воду.

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За даними комунального підприємства «Київтеплоенерго», сучасний тариф за опалення та гарячу воду в столиці не відповідає економічно обґрунтованому. Кияни платять приблизно на 50% менше, ніж мали б. Так, середній рахунок за опалення у столиці у минулому опалювальному сезоні складав приблизно 1500 грн на місяць.

Вже зараз, готуючись до наступного опалювального сезону, фахівці «Київтеплоенерго» проводять щорічне контрольне зняття показань квартирних лічильників опалення та гарячої води, щоб забезпечити точність нарахувань за спожиті послуги. Про це повідомили у КМДА.

За словами директора СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтина Лопатіна, процедура є обов’язковою відповідно до закону України «Про комерційний облік теплової енергії».

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«Контрольне зняття показань дозволяє нам гарантувати точні нарахування для киян. Це важливий етап підготовки до опалювального сезону, який допомагає уникнути розбіжностей у розрахунках», — зазначив Костянтин Лопатін.

Під час візиту контролер фіксує поточні показання лічильника, перевіряє його технічний стан і, за потреби, документи про повірку. Дані передаються до інформаційної бази для верифікації обсягів спожитої теплової енергії.

За його словами, на даний час у столиці лічильниками теплової енергії обладнано понад 125 тисяч квартир.

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Мешканців просять перед тим, як надавати доступ до помешкання та квартирних приладів обліку, перевірити посвідчення співробітника «Київтеплоенерго».

У посвідченні мають бути вказані прізвище, ім’я, посада, табельний номер, номер посвідчення та назва підрозділу. Документ повинен бути завірений печаткою підприємства.

«У разі сумнівів звертайтеся до Центральної диспетчерської служби з питань житлово-комунального господарства за номерами: 15−57 (зі стаціонарного телефону) або (044) 500−15−57 (з мобільного)», — закликали в компанії.

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