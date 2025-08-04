Смажені кальмари: як приготувати ідеальну літню вечерю

Смажені кальмари — одна з найчудовіших грецьких закусок, а ідеальний варіант — саме такий, яким ви його собі уявляєте: хрусткі зовні, ніжні й соковиті всередині, з легкою морською солонуватістю та ідеальним балансом, ділиться фудблогерка Маргарита Сагірова.

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Складники:

кальмари — 5 шт. (700 г)

борошно пшеничне — 100 г

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борошно кукурудзяне — 100 г

крохмаль — 50 г

манка — 50 г

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паприка — 2 ч. л.

сіль — 2 ч. л.

сухий часник 1 ч. л.

олія для смаження

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Приготування

Кальмари очистьте, видаліть хорду й наріжте товстими кільцями (~1.5 см). Для панірування змішайте борошно пшеничне, борошно кукурудзяне, крохмаль, манку, паприку, часник та сіль. Добре запаніруйте у цій суміші кожне кільце з усіх боків.

Розігрійте олію для фритюру (мінімум 4 см). Занурюйте кожен запанірований шматок спочатку у воду та одразу опускайте у киплячу олію. Суміш не горітиме, й панірування при смаженні буде легким і повітряним. Смажимо максимум 1−2 хвилини. Викладаємо на серветку в один шар, щоб вони залишалися хрусткими. Нічим не накриваємо! Подаємо з лимоном.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати салат з кальмарами, яйцем і маринованою цибулею. Рецептом поділилася нутриціолог Людмила Бабакова.

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