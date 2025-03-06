Кальмари у сметанному соусі: рецепт простий, швидкий і дуже смачний (відео)
Страви з кальмарів є дуже популярними в Україні. Відомий ресурс «Школа Життя» поділився рецептом приготування кальмарів в сметанному соусі. Рецепт простий, швидкий у приготуванні та дуже смачний.
Інгредієнти:
— Кальмари — 500 гр.
- Вода — 100 мл.
- Цибулина — 1 шт.
- Сметана — 200 гр.
- Сіль — за смаком
- Чорний перець — за смаком
- Соняшникова олія — 2 ст.л.
- Зелена цибуля — за смаком
Спосіб приготування:
Спочатку треба помити кальмари, прибрати хорду і начинки, і плівку наскільки це можливо. Вага очищених кальмарів 500 г.
Далі у каструлю наливаємо воду, доводимо до кипіння. Опускаємо в киплячу воду кальмари і тримаємо їх у гарячій воді не більше однієї хвилини. Лише для того, щоб прибрати плівку, що залишилася. Тепер виймаємо і прибираємо плівку, що залишилася.
Потім треба нарізати кальмари. Нарізати їх треба так, як Вам подобається — наприклад, можна кільцями чи соломкою. Цибулину нарізаємо півкільцями.
Після цього на пательню наливаємо олію 2 ст.л., кладемо цибулю та обсмажуємо на невеликому вогні до м’якості. Відміряємо сметани 200 грамів, додамо 1 ст. л борошна і перемішуємо.
Далі додаємо сметану з борошном до цибулі, кладемо кальмари і вливаємо 100 мл гарячої води, додаємо сіль, чорний перець і тушкуємо не більше 2 хвилин. Додаємо зелень і одразу знімаємо з вогню.
Варто мати на увазі, що для того, щоб кальмари вийшли ніжними, потрібно обов’язково дотримуватись часу приготування. В інакшому разі кальмари стануть жорсткими. Смачного!
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