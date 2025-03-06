Кальмари у сметанному соусі: рецепт простий, швидкий і дуже смачний (відео)

Страви з кальмарів є дуже популярними в Україні. Відомий ресурс «Школа Життя» поділився рецептом приготування кальмарів в сметанному соусі. Рецепт простий, швидкий у приготуванні та дуже смачний.

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Інгредієнти:

— Кальмари — 500 гр.

- Вода — 100 мл.

- Цибулина — 1 шт.

- Сметана — 200 гр.

- Сіль — за смаком

- Чорний перець — за смаком

- Соняшникова олія — 2 ст.л.

- Зелена цибуля — за смаком

Спосіб приготування:

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Спочатку треба помити кальмари, прибрати хорду і начинки, і плівку наскільки це можливо. Вага очищених кальмарів 500 г.

Далі у каструлю наливаємо воду, доводимо до кипіння. Опускаємо в киплячу воду кальмари і тримаємо їх у гарячій воді не більше однієї хвилини. Лише для того, щоб прибрати плівку, що залишилася. Тепер виймаємо і прибираємо плівку, що залишилася.

Потім треба нарізати кальмари. Нарізати їх треба так, як Вам подобається — наприклад, можна кільцями чи соломкою. Цибулину нарізаємо півкільцями.

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Після цього на пательню наливаємо олію 2 ст.л., кладемо цибулю та обсмажуємо на невеликому вогні до м’якості. Відміряємо сметани 200 грамів, додамо 1 ст. л борошна і перемішуємо.

Далі додаємо сметану з борошном до цибулі, кладемо кальмари і вливаємо 100 мл гарячої води, додаємо сіль, чорний перець і тушкуємо не більше 2 хвилин. Додаємо зелень і одразу знімаємо з вогню.

Варто мати на увазі, що для того, щоб кальмари вийшли ніжними, потрібно обов’язково дотримуватись часу приготування. В інакшому разі кальмари стануть жорсткими. Смачного!