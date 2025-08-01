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Салат із кальмарами, яйцем і маринованою цибулею: просто, ситно та оригінально

20:06 1 серпня 2025
Салат з кальмарами та яйцем. Фото із сайту food.obozrevatel.com/

Страви з кальмарів вельми популярні в українців. Якщо ви на дієті, але хочеться чогось апетитного та смачного, цей рецепт стане у пригоді. Він ситний, оригінальний і корисний для здоров’я, пояснює нутриціологиня Людмила Бабакова.

Складники:

  • Кальмари — 200 г (відварені та нарізані кільцями)
  • Яйця — 2 шт. (зварені круто та порізані)
  • Червона цибуля — 1 шт. (замаринувати в яблучному оцті з дрібкою солі і цукру)
  • Свіжий огірок — 1 шт. (порізати півкільцями)
  • Шпинат — для подачі

Соус:

  • Оливкова олія — 2 ст. л.
  • Сік лимона — 1 ст. л.
  • Гірчиця діжонська — 1 ч. л.
  • Сіль, перець — за смаком

Приготування:

Змішати всі інгредієнти, заправити соусом і викласти на подушку зі шпинату.

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Нагадаємо рецепт салату з морепродуктів, яким можна здивувати не тільки родину, а й гостей.

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