Салат із кальмарами, яйцем і маринованою цибулею: просто, ситно та оригінально

Страви з кальмарів вельми популярні в українців. Якщо ви на дієті, але хочеться чогось апетитного та смачного, цей рецепт стане у пригоді. Він ситний, оригінальний і корисний для здоров’я, пояснює нутриціологиня Людмила Бабакова.

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Складники: Кальмари — 200 г (відварені та нарізані кільцями)

Яйця — 2 шт. (зварені круто та порізані)

Червона цибуля — 1 шт. (замаринувати в яблучному оцті з дрібкою солі і цукру)

Свіжий огірок — 1 шт. (порізати півкільцями)

Шпинат — для подачі Соус: Оливкова олія — 2 ст. л.

Сік лимона — 1 ст. л.

Гірчиця діжонська — 1 ч. л.

Сіль, перець — за смаком

Приготування:

Змішати всі інгредієнти, заправити соусом і викласти на подушку зі шпинату.

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Нагадаємо рецепт салату з морепродуктів, яким можна здивувати не тільки родину, а й гостей.

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