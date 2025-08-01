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Книга рецептів
20:06 — 1 серпня 2025
Салат із кальмарами, яйцем і маринованою цибулею: просто, ситно та оригінально
Страви з кальмарів вельми популярні в українців. Якщо ви на дієті, але хочеться чогось апетитного та смачного, цей рецепт стане у пригоді. Він ситний, оригінальний і корисний для здоров’я, пояснює нутриціологиня Людмила Бабакова.
Складники:
- Кальмари — 200 г (відварені та нарізані кільцями)
- Яйця — 2 шт. (зварені круто та порізані)
- Червона цибуля — 1 шт. (замаринувати в яблучному оцті з дрібкою солі і цукру)
- Свіжий огірок — 1 шт. (порізати півкільцями)
- Шпинат — для подачі
Соус:
- Оливкова олія — 2 ст. л.
- Сік лимона — 1 ст. л.
- Гірчиця діжонська — 1 ч. л.
- Сіль, перець — за смаком
Приготування:
Змішати всі інгредієнти, заправити соусом і викласти на подушку зі шпинату.
Нагадаємо рецепт салату з морепродуктів, яким можна здивувати не тільки родину, а й гостей.127
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