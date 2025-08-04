Як заморозити болгарський перець, щоб зберегти його колір та смак: це насправді просто

Заморожування плодів, зокрема болгарського перцю, — це чудовий спосіб продовжити свіжість сезонних продуктів та зберегти їхні смак та харчову цінність. Болгарський перець, один з найяскравіших та найуніверсальніших овочів, може бути не таким хрустким після розморожування, як свіжий, але він все одно ідеально підходить для приготування гарячих страв, пише видання Polki.pl.

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Якщо ви хочете заморозити перець на зиму, вибирайте лише тверді плоди з однорідною шкіркою. Ви можете заморожувати червоний, зелений або жовтий перець. Пам’ятайте, що заморожений перець можна зберігати близько 8 місяців. Серпень і вересень — ідеальний час для купівлі великої кількості перцю — саме тоді він найдешевший і найсвіжіший. Найкраще заморожувати перець прямо з ринку або з власного городу, коли він повністю дозрів. Червоний, жовтий, помаранчевий та зелений перець добре заморожуються, а різноманітність кольорів зробить зимові страви особливо апетитними.

Перець із супермаркетів часто має непривабливий вигляд, бо його можуть зберігати в холодильнику протягом тривалого часу, що знижує його якість. Тому варто користуватися послугами місцевих овочевих ринків, де можна купити свіжі овочі безпосередньо у виробників. Купівля більшої кількості перцю та його заморожування на зиму також є економічно вигідним рішенням.

Обов’язково вибирайте твердий перець з однорідною блискучою шкіркою. Тільки свіжі, високоякісні овочі забезпечать найкращі результати після розморожування. Також важливо ретельно помити та висушити перець, оскільки волога може спричинити утворення кристалів льоду, що негативно вплине на текстуру.

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Ретельно помийте та висушіть перець. Видаліть насіння та внутрішні перетинки з перцю, оскільки вони можуть спричинити гіркоту в стравах після розморожування. Ви можете нарізати перець кубиками, смужками або більшими шматками, залежно від страв, для яких ви його використовуватимете.

Покладіть порційні перці в поліетиленові пакети або коробки (обов'язково використовуйте ті, що придатні для заморожування). Ви також можете заморозити їх вільно на таці, а потім перекласти в упаковку. Це гарантує, що овочі не злипнуться. Пакети та контейнери мають бути максимально герметичними.

Найкращий спосіб заморозити болгарський перець — це розкласти шматочки вільно на дошці, щоб вони не торкалися один одного. Помістіть дошку в морозильну камеру на кілька годин, доки шматочки повністю не замерзнуть. Це запобіжить злипанню перцю та полегшить його використання порціями.

Після попереднього заморожування перекладіть шматочки в пакети із застібкою-блискавкою або у контейнери, придатні для заморожування. Намагайтеся видалити якомога більше повітря з упаковки, щоб уникнути переморожування, яке може вплинути на якість овочів.

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