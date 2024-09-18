Є кілька секретів: як правильно заморожувати виноград

Чи можна заморожувати виноград і як правильно це зробити? Якщо у вас його багато, можете сміливо заморожувати на зиму. Із замороженого винограду можна приготувати смачне варення та освіжаючі сорбети.

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Виноград дуже легко заморозити на зиму, до того ж він зберігає свої корисні властивості. Ви можете успішно зберігати його в морозилці кілька місяців, пише Polki.

Однак потрібно пам'ятати кілька важливих правил. Перш за все, виноград повинен відправитися в морозильну камеру готовим до вживання: зібраним, вимитим і висушеним. Виноград, підготовлений до заморозки, повинен бути стиглим, але не перезрілим. Якщо ягоди зіпсовані, не придатні для заморозки — викидайте їх. Найкраще заморожувати плоди відразу після збору.

Термін зберігання винограду в морозилці приблизно 6−8 місяців. Найкраще вибирати безнасінні сорти. Заморожувати можна як білий виноград, так і темні сорти.

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Щоб правильно заморозити виноград, спочатку його потрібно правильно підготувати. Промийте його під проточною водою, а потім ретельно просушіть на паперовому рушнику при кімнатній температурі. Щоб ягоди не прилипали одна до одної, заморожуйте їх порціями. Спочатку покладіть частину фруктів на піднос і поставте в морозилку, щоб вони трохи замерзли. Приблизно через годину перекладіть їх у контейнер або мішечок. Повторюйте, доки весь виноград не буде у контейнері. РЕКЛАМА

Пам'ятайте, що кожна морозильна камера має різну потужність — потрібно перевірити, в якій шухляді ягоди почуватимуться найкраще. Щоб розморозити виноград, поставте його у холодильник на кілька годин або киньте прямо в каструлю, якщо ви готуєте компот.

Ви можете використовувати ягоди для приготування освіжаючого компоту, варення або густого сиропу, а також для пухких пиріжків. Заморожений виноград також є чудовим доповненням до десертів — морозива, вафель чи млинців. У літній сезон ви можете додати ягоди у воду і використовувати як кубики льоду.

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Нагадаємо про продукти, які не підходять для заморожування.

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