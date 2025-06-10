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Як заморозити полуницю, щоб вона залишалася смачною та пружною: є кілька важливих правил

21:02 10 червня 2025
Заморожування полуниці

Сезон полуниці в самому розпалі. Ці солодкі та соковиті ягоди чудове джерело вітамінів та мінералів. Не дивно, що багато хто з нас хоче довше зберегти їхній смак, тому заморожує ягоди. Однак неправильна підготовка полуниці перед тим, як покласти її в морозильну камеру, може призвести до втрати фруктами своєї пружності та смаку, пише zielony.onet.pl.

Першим кроком у процесі заморожування полуниці є вибір правильних ягід. Не всі плоди підходять для заморожування. М’яку, перестиглу або пошкоджену полуницю краще використовувати для приготування варення або соусів. Для заморожування вибирайте свіжу, тверду та в ідеальному стані.

Поширеною помилкою є зрізання плодоніжок перед миттям ягід. Чому це проблема? Тоді вода потрапляє всередину полуниці, що може негативно вплинути на її консистенцію після розморожування. Тому плодоніжки слід видаляти лише після миття.

Ретельно відібрану полуницю миють у холодній воді, обережно перевертаючи її рукою. Уникайте сильного тертя, яке може пошкодити ягоди. Потім висушіть їх паперовим рушником.

Ключовий крок — попереднє заморожування. Викладіть полуницю окремо на тацю так, щоб вона не торкалася одна одної, і покладіть її в морозилку на 1−2 години. Це допоможе зберегти форму ягід, а запобіжить їх злипанню. Тільки після цього часу перекладаємо їх у пакети та поміщаємо в морозилку на довше.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати полуничний пиріг з ревенем.

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