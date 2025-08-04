«Дерево Життя», яке також відоме як «Світове Дерево» або «Райське дерево», зустрічається у різних культурах світу — європейських, азіатських та африканських. Цей символ означає світобудову, життя, безсмертя. В українській традиції «Дерево Життя» є символом роду, зв’язку поколінь та родинної пам’яті й часто зображується на писанках, рушниках, вишиванках. Його зображення трактується як оберіг родини, а ще асоціюється з мудрістю. «Дерево Життя» зображували всесвітньо відомі художники — зокрема Густав Клімт. Картина з одноіменною назвою є одним із найвідоміших його творів. Ця робота є частиною монументальної композиції, створеної для їдальні палацу Стокле в Брюсселі. Дерево у картині Клімта символізує життя, зростання та зв'язок між земним та небесним. Його гілки, прикрашені складними візерунками та орнаментами, символізують різноманітність світу. Нині ця робота зберігається у Віденському музеї прикладного мистецтва. Те, як осмислили тему роду генії української порцеляни Микола та Валентина Трегубови, не може не вражати. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про унікальні роботи подружжя митців.

«Твори Трегубових є потужним мистецьким меседжем»

- Штофи Валентини та Миколи Трегубових — це артоб'єкти, що народилися на перетині народної традиції та модерної декоративної пластики другої половини ХХ століття, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Кожен твір як мініатюрна поема про Україну: людей, звичаї й теплі родинні історії. Трегубови вдало поєднали пластичну мову народної скульптури з барвистими розписами. Штофи Трегубових прикрашали інтер’єри осель, ставали своєрідною «родинною гордістю». Це не просто посуд, а речі, які «розмовляють» з нами мовою символів і краси. Декоративний штоф «Дерево життя» (фото у заголовку — Авт.) — справжня порцелянова ода родинності та життєвій енергії. Чоловік з пишними вусами і доброзичливими очима — турботливий батько у оточенні дітей. Штоф ніби промовляє: родове дерево виростає з любові й турботи. Цей твір Валентини Трегубової є одночасно ніжним і потужним мистецьким меседжем, у якому фантазія художниці розкривається у кожній деталі, а сам образ наповнений душевним теплом і народною мудрістю. Думаю, це шедевр світового рівня.

ВІДЕО ДНЯ

— Неймовірна робота!

- Декоративний штоф Валентини Трегубової «Коровай» — ода матері, берегині домашнього вогнища, носійки духовних цінностей у родині. Штоф доповнений фігурками дітей. Робота Валентини Трегубової зачаровує своєю щирістю та теплом.

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В. Трегубова. Декоративний штоф «Коровай». Коростенський фарфоровий завод. 1980.

«І дерево життя, і коровай є важливими символами в українських весільних традиціях»

— Цими роботами можна милуватись нескінченно… Кожну деталь можна розглядати та розглядати.

- До речі, невипадково Валентина Трегубова поєднала їх на фото. Міцна родина — та, де є підтримка матері та батька. І дерево життя, і коровай є важливими символами в українських весільних традиціях. Дерево життя часто зображується на весільних рушниках, символізуючи міцну родину та безперервність роду. А коровай — святково прикрашений хліб — є важливим елементом весільного обряду, символізуючи щастя та добробут. Обидва символи означають благословення на щасливе життя.

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В. Трегубова. Декоративні штофи «Дерево життя та «Коровай». Коростенський фарфоровий завод, 1980 рік.

— Які ще є роботи на дану тему?

- Ось декоративний штоф «Ніжність» — справжній гімн родинним цінностям та жіночій ніжності. Образ жінки тут уособлює берегиню роду: на її сорочці бачимо великі фантазійні квіти, вони мов символ життєдайної сили та материнської любові.

Вишуканий рослинний орнамент із золотими акцентами надає штофу особливої святковості й урочистості. Обличчя жінки випромінює спокій і теплоту. Наче оберіг, цей образ несе відчуття затишку й душевної гармонії. Символічна пара дітей, які притулилися один до одного, втілює єдність, турботу й ніжність родинних стосунків. Цей штоф — не просто декоративний посуд, а художня метафора сімейного щастя, краси повсякденного життя й тепла домашнього вогнища. Він втілює водночас і образ матері, і загальнолюдське прагнення до любові й злагоди. Його назва — «Ніжність» — передає головну емоцію цього твору: м’якість, лагідність і безумовну любов, що живе у серці кожної матері.

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В. та М. Трегубови. Штоф «Ніжність» (інша назва — «Сім'я»). Коростенський фарфоровий завод. 1968 рік.

Існує ще один варіант розпису штофу «Ніжність». Обидві версії об'єднує головна ідея: материнська любов — основа основ.

В. та М. Трегубови. Штоф «Ніжність» (інша назва — «Сім'я»). Коростенський фарфоровий завод. 1968 рік.

— Пошук секрету міцної щасливої сім’ї — вічна тема… До речі, американські дослідники, вважають, що цей секрет у доброті. Здається так просто, але є над чим замислитись.

- І ми бачимо цю доброту на обличчі кожного персонажа у роботах Трегубових. Вони — мистецька ода українській дружній родині та красі традиційної культури. Кожна форма говорить своєю мовою, проте всі вони об'єднані спільним меседжем: зберігати тепло родинних стосунків і гордість за своє коріння. Ці роботи залишають по собі відчуття світлої пам'яті про минуле і одночасно дарують надію на щасливе майбутнє. Кожен штоф стає не просто предметом інтер'єру, а символічним оберегом дому, який об’єднує покоління й розповідає історію про любов, красу та нескінченну життєву силу роду.

— Такі роботи — справжні талісмани родини.

— Вважається, що талісмани мають бути у кожній сім'ї. Це предмети, які, згідно з народними повір'ями, приносить щастя, здоров'я, удачу та захист будинку та його мешканцям. Існує думка, що «дерево життя» — один із дуже сильних оберегів.

Раніше у «ФАКТАХ» колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк розповідала про те, що у скульптурній групі «Енеїда» Валентини Трегубової є навіть… бог гопака.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

На фото у заголовку В. Трегубова. Декоративний штоф «Дерево життя». Коростенський фарфоровий завод. 1980

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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