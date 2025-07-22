Тема «пори року» знайшла відображення у багатьох всесвітньо відомих творах мистецтва. Наприклад, у музиці — у циклі концертів для скрипки з оркестром Антоніо Вівальді, де кожен твір уособлює певну пору року. У живописі до цієї теми звертався Клод Моне. У серії «Стоги сіна» він зображував одне й те саме мальовниче місце в різні пори року. В українському фарфорі тему «пори року» майстерно втілила відома мисткиня Валентина Трегубова. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії вітчизняної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про серію статуеток, що стали раритетними.

«Кожна фігурка — це маленька історія, виткана з народних мотивів, яскравих барв і теплої ліричної інтонації»

— Серія «Пори року» Валентини Трегубової сьогодні не зустрічається на аукціонах, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — Колись давно я придбала три фігурки у працівниці Коростенського фарфорового заводу. І досі шукаю фігурку «Красне літо». Ця серія, яка в архівних джерелах також має назву «Чотири пори року», — вишуканий приклад синтезу народної іграшки та декоративної скульптури. Кожна фігурка — маленька історія, виткана з народних мотивів, яскравих барв і теплої ліричної інтонації. Головні персонажі — молодиці у колоритних вбраннях, прикрашених квітами, вінками, стрічками та намистами. У кожної свій настрій. Весняночка прокидається першою, будить квіти, кличе пташок… Світла, легка й натхненна, вона вітає пробудження землі. У її волоссі цвітуть бузкові та рожеві первоцвіти, а в руках вона тримає голубів, що приносять добрі вісті. Її обличчя сяє радістю. Образ символізує відродження, молодість і ніжність. Ніжні пастельні відтінки підсилюють образ весняної свіжості й чистоти.

ВІДЕО ДНЯ

В. Трегубова. «Весняночка» - з серії сувенірних скульптурних фігур «Чотири пори року». Коростенський фарфоровий завод. 1988

— Колоритно!

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— А ось «Красне Літо» — справжня сонячна красуня! Вона приносить найтепліші дні, стиглі ягоди, духмяні квіти й веселий сміх на лузі. Літо любить плести віночки й бігати босоніж по зеленій траві. Ця красуня стоїть серед уявних золотих колосків, з розпущеним, мов стигла пшениця, волоссям, вона уособлює пік буяння природи та врожайність, щедро обдаровуючи всіх теплом. Її рум’яні щоки світяться сонячною радістю. Вона несе з собою пісню річок і теплих вітрів, аромат достиглих садів. Весела й смілива, як саме сонечко, а рум’яні щічки нагадують соковиті ягоди. Декоративні мотиви на одязі — квіткові та ягідні — підсилюють образ літа як часу достатку й щедрості.

В. Трегубова. «Красне літо» - з серії сувенірних скульптурних фігур «Чотири пори року». Коростенський фарфоровий завод. 1988

«Моя улюблена фігурка — чарівна Зимонька»

— Якою ж мисткиня зобразила осінню пору?

— Осінь — добра й щедра господиня. Вона носить великі кошики з яблуками, грушами, горіхами й медом. Осінь любить теплі кольори й затишок, а ще розповідає казки під шелест листя. Ця фігурка має назву «Бабине літо». В осінньої красуні спокійний, лагідний погляд, ніби теплий вечір. На її хустині барви стиглих фруктів і пізніх квітів. Вона ділиться з усіма щедрими дарами садів та городів і ніжно прощається з теплом, готуючи землю до відпочинку. В очах читається спокійна мудрість, у посмішці — ніжне прощання із сонячними днями. Вона — мов осінній вечір, золотавий і тихий, який готує землю до зими. Лагідна й замріяна, з тихим усміхом, передає настрій теплої осені. Образ «Бабиного літа» втілює мотиви зрілості, багатства й гармонії. Насичені кольори підкреслюють щедрість осіннього врожаю і додають фігурці відчуття життєвої повноти.

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В. Трегубова. «Бабине літо» із серії сувенірних скульптурних фігур «Чотири пори року». Коростенський фарфоровий завод. 1988

— Яка ваша улюблена фігурка?

— Чарівна Зимонька. Вона — мов біла фея, яка прикрашає дерева й будинки сріблястим снігом. Зимонька запрошує гратися у сніжки, кататися на санчатах і грітися вдома з гарячим какао та казками біля ялинки. Зимонька — справжня зимова чарівниця. Вона закутана у білу пухнасту хустинку, мов у сніговий кожушок, а на щічках — ніжні морозні рум’янці, сині орнаменти на одязі нагадують морозні візерунки на вікні. Її рученята схрещені, немов трішечки змерзла, але личко все одно світиться теплом. Вона приносить казкові сніги, тихий шурхіт заметілей і запрошує всіх на зимові забави. «Зимонька» Валентини Трегубової символізує чистоту, спокій та оновлення.

В. Трегубова. «Зимонька» із серії сувенірних скульптурних фігур «Чотири пори року». Коростенський фарфоровий завод. 1988

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«Глядач бачить у цих роботах не лише пори року, а й рідну домівку, відчуває пахощі саду та запах свіжого снігу»

— Валентина Трегубова створила живих і теплих персонажів, близьких як дітям, так і дорослим, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Мініатюрна серія є не лише декоративною, а й глибоко символічною, адже показує любов до землі, свят, пісень і змін пір року як вічного ритму життя. Кожна скульптурка випромінює добрий настрій та ліричну м’якість, притаманну творчій манері Трегубової. Маленькі скульптури — мов казкові істоти, що розповідають нам про красу кожної пори року й дарують радість, затишок і мрію. Ця раритетна серія популярна серед колекціонерів української порцеляни. Як я вже казала, маю три фігурки з чотирьох. Коли розглядаю ці маленькі статуетки, вони немов оживають і запрошують у свою власну казку. Дивлячись на них, можна відчути аромат весни, тепло літа, щедрість осені й зимову магію. Кожна фігурка — це маленьке диво.

— У чому, на вашу думку, секрет популярності цих статуеток Валентини Трегубової?

— У теплоті образів. Глядач бачить у них не лише пори року, а й рідну домівку, дитинство, відчуває пахощі саду та запах свіжого снігу.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» Людмила Карпінська-Романюк розповіла про роботи вітчизняних фарфористів на тему пляжного відпочинку.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: В. Трегубова. Серія сувенірних скульптурних фігур «Чотири пори року». Коростенський фарфоровий завод. 1988

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