«Соняшники» Ван Гога відомі усьому світу. Та виявляється, малював серію робіт з соняшниками митець не випадково. До того, як стати художником, він працював артдилером та добре розумівся на тому, які картини можуть краще продаватися. На жаль, за своє життя Ван Гог продав не багато своїх картин, попри розуміння законів ринку мистецтва. Справжня слава прийшла до нього вже після смерті. Проте робота артдилером все ж була для Ван Гога у деякому сенсі доленосною. Працюючи в художньо-торгівельній фірмі у Гаазі, а потім Лондоні та Парижі, він почав добре розбиратися у мистецтві, відвідував музеї та галереї, а через певний час і сам почав малювати. Соняшники та іриси Ван Гога стали відомі на весь світ. Сьогодні ж наша тема — серпневі квіти у роботах українських фарфористів. Серед них, звичайно, і соняшник. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка української порцеляни та дослідниця її історії, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про роботи сучасних українських митців на цю тему.

«Соняшники малювали також Поль Гоген, Клод Моне, Густав Клімт…»

— Тарелі з квітковим розписом можуть стати справжньою родзинкою будь-якого інтер’єру та як святкового, так і щоденного сервірування, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. - Такий посуд допоможе підняти настрій у похмурий день та створити відчуття тепла і затишку. Квіти серпня особливі — у них наче сконцентроване все тепло літа, всі його барви. Ось таріль Юлії Красної «Сонячна симфонія» (фото у заголовку). У центрі — соняшник. Ця квітка завжди повертається до сонця, що символізує прагнення до світла, правди, оптимізму й духовного піднесення. Вона дуже популярна у мистецтві через свій символізм та сонячний, оптимістичний настрій. І саме соняшники Ван Гог малював неодноразово. Цікаво, що це був не випадковий вибір, секрет криється у його першій професії. З шістнадцяти років він продавав твори мистецтва, працюючи у художньо-торгівельній компанії. Соняшники малювали також Поль Гоген, Клод Моне, Густав Клімт…

ВІДЕО ДНЯ

— Соняшник Юлії Красної як живий… А як влучно названа картина — «Барвиста симфонія літа»!

— Барвиста симфонія літа — це настрій натхнення та життєствердності. Поруч із соняшником розквітли яскраво-червоні та рожеві квіти. На тлі густої зелені миготять соковиті червоні ягідки, які символізують щедрість літа. Красу літа втілює барвистий птах. Кожен мазок на тарелі сповнений життя. Таріль Юлії Красної — не просто предмет декору, а вікно у світ щедрого українського літа.

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«Таріль з айстрами виглядає як квітучий оберіг»

— А ось ще одна чудова робота Юлії Красної «Сльоза гладіолуса». Білі гладіолуси в краплях роси — втілення спокою, ніжності й світла.

Ю. Красна. Таріль «Сльоза гладіолуса». Київ. 2028

Білосніжні пелюстки квітів ніжні, напівпрозорі. В центрі кожної квітки — пульсуючий вогник тичинок у ранковому серпанку. Краплинки роси підсилюють відчуття тендітності цих неймовірних квітів. Фон тарелі — м’яке шовкове полотно світла, мисткиня майстерно відтворила чарівність ранкової імли. Така робота дарує легкість і натхнення — неначе застигла у часі мить пробудження природи.

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— Хто ще з сучасних українських митців відтворив у розписі посуду квітучу красу літа?

— Дуже гарні айстри у розписі мисткині Юлії Красної. Це не просто розпис — це розмова душі з природою, це дотик сонця на білосніжному фарфорі. Ця таріль авторства Юлії Красної — справжня ода літу.

У центрі — розкішні айстри фіолетових і бузкових відтінків, що символізують чарівність, ніжність і вдячність. Поруч — яскраво-червоні чорнобривці, які уособлюють любов до рідної землі, відданість і життєдайну силу. Яскраві ягідки створюють ефект живого дихання саду.

Колірна гама — яскрава, святкова. М'які переходи бузкових і лілових тонів передають тендітність літнього повітря, а насичені червоні й зелені мазки додають твору тепла й життєвої енергії. Ця таріль виглядає як квітучий оберіг: вона не просто прикрашає оселю, а наповнює її світлом та радістю.

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Ю. Красна. Таріль «Квіткова ода літа» Київ. 2009.

«Наперсток „Красне літечко“ — немов фрагмент розквітлого лугу»

— Дуже гарна і робота Олени Жернової «Літній вінок радості» — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Наче ранковий сад, розбуджений піснею жайворонка, цей букет оживає на білосніжному полотні тарелі. Квіти розкривають свої пелюстки назустріч сонцю, ніби тримають у собі жар літа. Ваза, що тримає цей різнобарвний оберіг, мов пісня, наповнена відлуннями літніх днів і пахощами вечірньої роси.

Золота рамка обіймає цей квітковий космос, мов промінь, що осяює найпотаємніші куточки душі.

О. Жернова. Таріль «Літній вінок радості». Одеса. 2019.

— Яка з робіт з квітковими мотивами ваша улюблена?

— Наперсток Олени Жернової «Красне літечко». Ця артмініатюра вмістила цілий розмаїтий світ — легкий, барвистий і водночас глибоко символічний. Наперсток «Красне літечко» — немов фрагмент розквітлого лугу, коли сонце торкається пелюсток, а повітря наповнене теплим ароматом трав.

"Красне літечко" - колекційний наперсток (скульптурний декор з розписом О. Жернової). "Alis - K" . 2018

Розпис авторства Олени Жернової вирізняється яскравими, живими мазками. Пишні квіти у червоних, синіх і золотистих тонах створюють враження безупинного руху — вони ніби танцюють у вирі літнього вітру. Кожна лінія у розписі дихає життям. «Красне літечко» — не просто прикраса чи функціональний аксесуар — це поетичне втілення радості, буяння природи й трепетного відчуття літа, яке хочеться зберегти у долонях.

Цей наперсток є символом натхнення, легкості й любові до рідної землі…

Фарфористи ніби співають оду літнім квітам. Тонка робота пензля передає не лише форму й колір, а й настрій, внутрішній подих природи. Ці композиції дарують відчуття свята, тепла, спогадів про бабусин сад, запахи медових квітів, шелест трави під ногами. Це своєрідна естетична медитація, що вносить у простір дому світло та тепло.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповіла про раритетну серію «Пори року» Валентини Трегубової.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку Ю. Красна. Таріль «Сонячна симфонія». Київ. 2020

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