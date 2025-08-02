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«Ван Гог малював соняшники не випадково», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
Проте робота артдилером все ж була для Ван Гога у деякому сенсі доленосною. Працюючи в художньо-торгівельній фірмі у Гаазі, а потім Лондоні та Парижі, він почав добре розбиратися у мистецтві, відвідував музеї та галереї, а через певний час і сам почав малювати.
Соняшники та іриси Ван Гога стали відомі на весь світ.
Сьогодні ж наша тема — серпневі квіти у роботах українських фарфористів. Серед них, звичайно, і соняшник.
У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка української порцеляни та дослідниця її історії, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про роботи сучасних українських митців на цю тему.
«Соняшники малювали також Поль Гоген, Клод Моне, Густав Клімт…»
— Тарелі з квітковим розписом можуть стати справжньою родзинкою будь-якого інтер’єру та як святкового, так і щоденного сервірування, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. - Такий посуд допоможе підняти настрій у похмурий день та створити відчуття тепла і затишку. Квіти серпня особливі — у них наче сконцентроване все тепло літа, всі його барви. Ось таріль Юлії Красної «Сонячна симфонія» (фото у заголовку). У центрі — соняшник. Ця квітка завжди повертається до сонця, що символізує прагнення до світла, правди, оптимізму й духовного піднесення. Вона дуже популярна у мистецтві через свій символізм та сонячний, оптимістичний настрій. І саме соняшники Ван Гог малював неодноразово. Цікаво, що це був не випадковий вибір, секрет криється у його першій професії. З шістнадцяти років він продавав твори мистецтва, працюючи у художньо-торгівельній компанії. Соняшники малювали також Поль Гоген, Клод Моне, Густав Клімт…
— Соняшник Юлії Красної як живий… А як влучно названа картина — «Барвиста симфонія літа»!
— Барвиста симфонія літа — це настрій натхнення та життєствердності. Поруч із соняшником розквітли яскраво-червоні та рожеві квіти. На тлі густої зелені миготять соковиті червоні ягідки, які символізують щедрість літа. Красу літа втілює барвистий птах. Кожен мазок на тарелі сповнений життя. Таріль Юлії Красної — не просто предмет декору, а вікно у світ щедрого українського літа.
«Таріль з айстрами виглядає як квітучий оберіг»
— А ось ще одна чудова робота Юлії Красної «Сльоза гладіолуса». Білі гладіолуси в краплях роси — втілення спокою, ніжності й світла.
Білосніжні пелюстки квітів ніжні, напівпрозорі. В центрі кожної квітки — пульсуючий вогник тичинок у ранковому серпанку. Краплинки роси підсилюють відчуття тендітності цих неймовірних квітів. Фон тарелі — м’яке шовкове полотно світла, мисткиня майстерно відтворила чарівність ранкової імли. Така робота дарує легкість і натхнення — неначе застигла у часі мить пробудження природи.
— Хто ще з сучасних українських митців відтворив у розписі посуду квітучу красу літа?
— Дуже гарні айстри у розписі мисткині Юлії Красної. Це не просто розпис — це розмова душі з природою, це дотик сонця на білосніжному фарфорі. Ця таріль авторства Юлії Красної — справжня ода літу.
У центрі — розкішні айстри фіолетових і бузкових відтінків, що символізують чарівність, ніжність і вдячність. Поруч — яскраво-червоні чорнобривці, які уособлюють любов до рідної землі, відданість і життєдайну силу. Яскраві ягідки створюють ефект живого дихання саду.
Колірна гама — яскрава, святкова. М'які переходи бузкових і лілових тонів передають тендітність літнього повітря, а насичені червоні й зелені мазки додають твору тепла й життєвої енергії. Ця таріль виглядає як квітучий оберіг: вона не просто прикрашає оселю, а наповнює її світлом та радістю.
«Наперсток „Красне літечко“ — немов фрагмент розквітлого лугу»
— Дуже гарна і робота Олени Жернової «Літній вінок радості» — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. — Наче ранковий сад, розбуджений піснею жайворонка, цей букет оживає на білосніжному полотні тарелі. Квіти розкривають свої пелюстки назустріч сонцю, ніби тримають у собі жар літа. Ваза, що тримає цей різнобарвний оберіг, мов пісня, наповнена відлуннями літніх днів і пахощами вечірньої роси.
Золота рамка обіймає цей квітковий космос, мов промінь, що осяює найпотаємніші куточки душі.
— Яка з робіт з квітковими мотивами ваша улюблена?
— Наперсток Олени Жернової «Красне літечко». Ця артмініатюра вмістила цілий розмаїтий світ — легкий, барвистий і водночас глибоко символічний. Наперсток «Красне літечко» — немов фрагмент розквітлого лугу, коли сонце торкається пелюсток, а повітря наповнене теплим ароматом трав.
Розпис авторства Олени Жернової вирізняється яскравими, живими мазками. Пишні квіти у червоних, синіх і золотистих тонах створюють враження безупинного руху — вони ніби танцюють у вирі літнього вітру. Кожна лінія у розписі дихає життям. «Красне літечко» — не просто прикраса чи функціональний аксесуар — це поетичне втілення радості, буяння природи й трепетного відчуття літа, яке хочеться зберегти у долонях.
Цей наперсток є символом натхнення, легкості й любові до рідної землі…
Фарфористи ніби співають оду літнім квітам. Тонка робота пензля передає не лише форму й колір, а й настрій, внутрішній подих природи. Ці композиції дарують відчуття свята, тепла, спогадів про бабусин сад, запахи медових квітів, шелест трави під ногами. Це своєрідна естетична медитація, що вносить у простір дому світло та тепло.
До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!
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Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк
Фото у заголовку Ю. Красна. Таріль «Сонячна симфонія». Київ. 2020214
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