Грушевий десерт з шоколадом: простий рецепт від відомої кулінарки
Десерти на основі морозива популярні у всьому світі. Фрукти та ягоди нам на допомогу. І, звичайно, шоколад. Усі інгредієнти мають бути якісними. Велика помилка, що несмачний фрукт чи шоколад у десерті з іншими інгредієнтами набуде гарного смаку. Насправді це не так.
Рецептом грушових ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Груші обирайте соковиті та солодкі, — каже Ардія Діаманті. — А шоколад має бути чорним. За бажанням десерт можна прикрасити листочками свіжої м'яти. Можна також прикрасити декількома тонкими часточками груші та ягодами лохини. Альтернативою груші можуть бути також нектарин або диня. А якщо не любите шоколад, використовуйте рідкий акацієвий мед.
Грушевий десерт із шоколадом (на дві порції)
Груші — 2 шт.
Чорний шоколад — 50 г
Вершкове або молочне морозиво — 200 г
Круглі вафельки — 4 шт.
Груші очистити, подрібнити у блендері. З'єднати з морозивом та ще раз пропустити через блендер. Викласти на вафлю у креманку. Розтопити чорний шоколад та опустити туди другу вафлю. Доповнити цією вафлею десерт.
І смачного!
Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом морозива, яке готується без морозивниці.
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Фото з альбому Ольги Сметанської15
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