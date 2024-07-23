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Грушевий десерт з шоколадом: простий рецепт від відомої кулінарки

22:26 30 липня 2024
Десерт

Десерти на основі морозива популярні у всьому світі. Фрукти та ягоди нам на допомогу. І, звичайно, шоколад. Усі інгредієнти мають бути якісними. Велика помилка, що несмачний фрукт чи шоколад у десерті з іншими інгредієнтами набуде гарного смаку. Насправді це не так.

Рецептом грушових ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Груші обирайте соковиті та солодкі, — каже Ардія Діаманті. — А шоколад має бути чорним. За бажанням десерт можна прикрасити листочками свіжої м'яти. Можна також прикрасити декількома тонкими часточками груші та ягодами лохини. Альтернативою груші можуть бути також нектарин або диня. А якщо не любите шоколад, використовуйте рідкий акацієвий мед.

Грушевий десерт із шоколадом (на дві порції)

Груші — 2 шт.

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Чорний шоколад — 50 г

Вершкове або молочне морозиво — 200 г

Круглі вафельки — 4 шт.

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Груші очистити, подрібнити у блендері. З'єднати з морозивом та ще раз пропустити через блендер. Викласти на вафлю у креманку. Розтопити чорний шоколад та опустити туди другу вафлю. Доповнити цією вафлею десерт.

І смачного!

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Раніше кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом морозива, яке готується без морозивниці.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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