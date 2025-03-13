«Найсмачніші медівники ті, що готуються з додаванням гречаного чи лісового меду», — кулінарка Леся Кравецька

«Інколи у тісто домішують трохи какао — такий медівник називають „чорним“»

— Медівник — дуже популярна в Україні випічка, — розповідає Леся Кравецька. — Її традиційно випікають як на великі свята — Різдво та Великдень, так і на родинні. Популярність медівників зумовлена не тільки їхнім смаком, але й тим, що бджолярство дуже поширене в Україні, а мед здавна — один з улюблених продуктів на нашому столі.

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Існує безліч варіантів приготування медівників: на молоці, кефірі, воді (пісний варіант), з додаванням до тіста соди чи дріжджів як розпушувача. Але найхарактернішою ознакою такої випічки є те, що до складу тіста входить достатньо багато натурального меду. Саме завдяки йому медівник і отримує свій характерний колір, смак та аромат. За одним рецептом, залежно від виду меду, часто можна отримати різні медівники за кольором та смаком. Найсмачніші та найдухмяніші ті, що готуються з додаванням гречаного або лісового меду. Також дуже смачні медівники з меду із лугового різнотрав’я.

Зазвичай медівник подають до чаю, нарізавши невеликими шматочками

— Які інгредієнти збагачують смак медівника?

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— Зазвичай до медового тіста вміщують горіхи, сухофрукти (родзинки, журавлину, чорнослив, курагу), цедру цитрусових, цукати, прянощі. Найчастіше у тісто вміщують суміш мелених спецій, а не якусь одну спецію. До складу такої суміші можуть входити кориця, коріандр, гвоздика, мускатний горіх, духмяний перець, кардамон. Інколи у тісто домішують трохи какао — такий медівник називають «чорним». Часом додають сливове або абрикосове повидло. Найдавніші рецепти медівника є найпростішими. Для них швидко замішується не надто густе тісто, часто просто ложкою, і випікається один великий товстий корж.

Зазвичай медівник подають до чаю, нарізавши невеликими шматочками. Перед подачею такий корж можна посипати цукровою пудрою. А у святковому варіанті подачі верх медівника можна змастити розтопленим шоколадом і прикрасити горіхами, сухофруктами, цукатами. Проте, кулінарія не стоїть на місці, тому кулінари шукають усе нові й нові варіанти приготування медівників. Медівником також називають випічку, у якій медові коржі перемащують повидлом чи кремом. Ці медові коржі можуть бути як достатньо товстими, так і дуже тоненькими.

«Найчастіше для перемащування медових коржів використовують сметанковий чи заварний крем»

— Які незвичайні медівники існують?

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— Наприклад, карамельний із суфлейним прошарком. Дуже смачний медівник із прошарком чорносливу, вареному у червоному вині (фото у заголовку). Також варто скуштувати медівник з карамелізованими горіхами.

Так виглядає карамельний медівник із суфлейним прошарком

— Який крем застосовується у медівниках?

— Найчастіше для перемащування медових коржів використовують сметанковий чи заварний крем. В такому медівнику горіхи, сухофрукти, консервовані вишні вміщують не у коржі, а додають до крему. У такому вигляді медівник нагадує традиційний пляцок. Тому його можуть називати одночасно як і «медівник з вишнями», так і «медовий пляцок з вишнями». У пляцках медові коржі можуть поєднуватися з білковими, горіховими або маковими.

— Які ще види крему пасують до медівника?

— На основі сметанкового та заварного крему створюють підвиди: з горіхами, чорносливом, шоколадом. Але можна робити й вершковий, і шоколадний, і навіть комбінувати два креми, змащуючи коржі по черзі.

«Мрію створити медівник з додаванням вина у тісто або зі смачним винним кремом»

— Рецептом якого медівника ви б хотіли поділитися з читачами «ФАКТІВ»?

— Коржі цього медівника називають «медова перинка». Готується він швидко та просто, й вдасться навіть тим, хто має мінімальний кондитерський досвід. Цей медівник вражає своєю ніжністю, пухкістю та смаком. А ще це один із рецептів, який ніколи не підводить і вдається практично завжди та усім.

Цей медівник з коржами, які називають «медова перинка», має ніжний смак

Медівник Розмір медівника 18×28 см Вага 2 кг 300 г Висота 9,5 см Інгредієнти Тісто: (продукти на 1 корж розміром 36×28 см). Таких коржів слід спекти два. 175 г натурального меду

100 г цукру

5 г харчової соди

3 яйця

225 г борошна Крем: 300 мл вершків жирністю 30%

75 г цукру

20 г ванільного цукру

800 г сметани жирністю 30% Крім того: 150−250 г чорносливу (чи вишні у власному соку, чи родзинок, злегка проварених у солодкому вині з цукром) Приготування Тісто: збийте мед, цукор, харчову соду та яйця до світлої пишної маси. Час збивання міксером середньої потужності — 10−12 хвилин. На найнижчих обертах міксера вмішайте борошно. Консистенція тіста буде нагадувати сметану середньої густини. Вилийте тісто у форму розміром 36×28 см, застелену пергаментом. Випікайте на середньому рівні духовки за температури 180*С без конвекції приблизно 20 хвилин до готовності. Готовий корж повинен мати зверху золотавий колір. Аналогічно спечіть із наступних трьох яєць ще один такий корж. Охолоджені коржі розріжте на дві частини, кожна розміром 18×28 см. У результаті отримуємо чотири коржі розміром 18×28 см. Обріжте краї й подрібніть до крихти. Крем: холодні вершки збийте з цукром та ванільним цукром до моменту утворення рельєфу на поверхні вершків. У даному випадку не потрібно збивати вершки до стійкості. Додайте холодну сметану і збивайте на найнижчій швидкості приблизно дві хвилини. Крем має вийти середньої густоти. Він добре просочить коржі. Розділіть крем на чотири частини. Складіть усе у кулінарній рамці в такій послідовності: корж — крем — чорнослив — корж — крем — чорнослив — корж — крем — чорнослив — корж — крем. Верх пляцка посипте крихтами з обрізків коржів. Накрийте рамку з медівником харчовою плівкою і помістіть у холодильник на 8−10 годин. І смачного!

Леся Кравецька: «Медівник - дуже популярна в Україні випічка»

— Як та скільки часу зберігати медівник?

— Зберігається медівник до тижня у холодильнику.

— Який медівник мрієте створити у майбутньому?

— Мрію створити медівник з додаванням вина у тісто або зі смачним винним кремом.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» відомий італійський кулінар Фабріціо Рігетті розповів про гастрономічні тренди-2025.

Фото з альбому Лесі Кравецької

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