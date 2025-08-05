Що відбувається з організмом, коли ви спите з відкритим вікном: результати вражають

Сон є ключовою регенеративною діяльністю для організму. Все більше людей звертають увагу не лише на тривалість сну, але й на його якість, яка залежить від умов у спальні.

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Експерти наголошують, що оптимальна температура сну для дорослих становить від 17 до 19 градусів Цельсія. Такі умови сприяють швидшому засинанню, знижують ризик безсоння та частих пробуджень посеред ночі. З цієї причини навіть у зимові місяці рекомендується короткочасно провітрити кімнату перед сном, пише Кobieta.

Вчені з Технічного університету Данії провели дослідження, яке показало, що сон з відкритим вікном покращує якість сну та здатність концентруватися наступного дня. Цілих 87% учасників тестування, які спали з відкритим вікном, повідомили про краще самопочуття вранці, що сталося завдяки глибокому сну та регенерації. Вони також краще пройшли короткі когнітивні тести, що проводилися після пробудження.

Дослідження показують, що люди, які сплять з відкритим вікном, засинають швидше, уникаючи перевертання з боку на бік. Сон не переривається. Крім того, відпочинок при нижчій температурі може підтримувати функцію імунної системи та навіть покращувати метаболізм.

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Шум транспорту або галасливі райони можуть порушити сон, особливо для людей, чутливих до шуму. Тому краще уникати відкриття вікон на всю ніч, якщо ви живете в центрі великого міста.

Крім того, під час сезону пилку та при високому забрудненні повітря відкрите вікно може погіршити симптоми алергії та негативно вплинути на вашу дихальну систему. Уникайте відкривати вікно і під час різких перепадів температури або вітряної погоди — за таких умов ви можете легко застудитися та переохолодитися.

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