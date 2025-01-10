Як підвищити імунітет після 65 років: ці поради стануть у нагоді

Сезонні інфекції, в тому числі грип, можуть атакувати будь-кого, особливо людей похилого віку. Вони також схильні до більш важкого перебігу захворювання і численних ускладнень. Запорукою здоров'я є добре функціонуюча імунна система, яку варто підтримувати різними способами. Як це зробити після 65 років — розповіли автори видання medonet.

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Хоча стрес не завжди має негативний відтінок і може мати мотиваційний ефект, у надмірних кількостях він послаблює імунну систему. Це відбувається завдяки кортизолу, який допомагає справлятися зі стресовими ситуаціями, але за рахунок певних процесів, наприклад, пов’язаних із захистом організму від патогенів. Техніки релаксації, читання, садівництво, подорожі, фізична активність, регулярний сон і відпочинок допомагають впоратись із стресом.

Багата поживними речовинами дієта є запорукою здоров’я. Це правило стосується людей будь-якого віку, але для людей похилого віку воно особливо важливо — їхній організм гірше засвоює деякі вітаміни та мінерали. Щоденне меню повинно включати вітаміни групи В — дефіцит вітаміну В12 часто зустрічається у людей похилого віку. Вітамін С — міститься в цитрусових, помаранчевих і червоних овочах і фруктах, велика кількість цинку міститься в яловичині, сочевиці і бобах, а селену — у горіхах, м'ясі та крупах.

Деякі дослідження показують, що середземноморська дієта підтримує функціонування імунної системи, тому варто розглянути можливість її використання.

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Людям похилого віку, які прагнуть зміцнити свій імунітет, слід приділяти фізичним вправам не менше 150 хвилин на тиждень, не перевантажуючи організм. Помірна активність забезпечує хорошу фізичну форму і в той же час не наражає вас на травми, вивихи або переломи. Чудовий спосіб залишатися здоровим — це фізичні вправи на свіжому повітрі, завдяки яким ми отримуємо кисень і поглинаємо сонячне світло, необхідне для виробництва вітаміну D. Він підтримує роботу імунної системи, захищаючи нас від хвороб.

Тютюнопаління негативно впливає на здоров'я легенів, одночасно збільшуючи ризик грипу, бронхіту та пневмонії. Ймовірно, тютюн також пригнічує імунну відповідь організму, наражаючи його на інші види захворювань. Кинути палити можна в будь-якому віці, навіть після 65 років.

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Майже 80 відсотків імунітету виходить з кишечника, тому, коли мікробіом знаходиться в поганому стані, можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Як подбати про свій кишечник? Варто ввести в свій раціон продукти, що містять натуральні пробіотики. До них належать натуральні йогурти, кефір, кисле молоко.

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