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Масове отруєння на Львівщині: в таборі госпіталізовано 24 дитини
У дитячому таборі на Львівщині сталося масове отруєння дітей. У понеділок, 4 серпня, було госпіталізовано 24 дитини, які відпочивали в приватному дитячому таборі Frendly Camp у Стрийському районі.
Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Діти були доправлені до лікарень з діагнозом гостра кишкова інфекція у стані середньої важкості. Причина захворювання наразі встановлюється.
За даними поліції, до медичних закладів доставлені 24 дитини з різних областей України віком від 7 до 17 років.
Попередній діагноз пацієнтів — гостра кишкова інфекція.
За фактом отруєння слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання — штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, у липні у лікарнях Львова опинилося понад 70 людей, які отруїлися в ресторані київського ресторатора та фудблогера Михайла Кацуріна.96
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