Житло для тисяч переселенців і фахівців на Закарпатті: ініціатива від українського виробника вітротурбін

У місті Перечин на Закарпатті чергова соціально відповідальна ініціатива від великого бізнесу — старт масштабного житлового проєкту для українців зі статусом ВПО та всіх, хто готовий будувати життя і кар'єру в громаді. Ідейником та інвестором виступила компанія «Френдлі Вінд Технолоджі» — єдиний виробник вітротурбін в Україні, що після повномасштабного вторгнення релокувала виробничі потужності з Краматорська на Закарпаття.

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Про старт ініціативи йдеться на офіційній сторінці бізнесу у Facebook.

У центрі проєкту — партнерство між місцевою владою, релокованим підприємством та будівельною компанією. Відповідний меморандум про співпрацю підписали Перечинський міський голова Іван Погоріляк, директор «Френдлі Віндтехнолоджі» Владислав Єременко та засновниця «Градос Констракшн» Віталія Шиліна.

У межах домовленостей планується звести житловий комплекс, що розрахований на 5−7 тисяч мешканців. Квартири будуватимуть як для людей, які втратили домівки внаслідок російської агресії, так і для всіх охочих жити й працювати у громаді — зокрема в індустріальному парку «Френдлі Вінд Технолоджі».

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Міський голова Іван Погоріляк переконаний: будівництво доступного житла в поєднанні з наявністю робочих місць на сучасному підприємстві здатні стати стимулом для повернення українців з-за кордону: «У нас створюються соціальні умови, які можуть і мають стати аргументом на користь повернення додому», — зазначив очільник громади.

Для «Френдлі Вінд Технолоджі» це вже не перший крок у житловому напрямку. Ідеться про успішний досвід будівництва ЖК «Добрі сусіди» на 126 квартир для працівників індустріального парку, який було введено в експлуатацію в цьому році. Нинішній проєкт — масштабніший, але спирається на успішний досвід попереднього:

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«Ми усвідомлюємо нашу відповідальність перед громадою. Після релокації одним із найскладніших викликів став пошук житла для працівників, котрі втратили рідні домівки та переїхали разом із підприємством. Ми не просто адаптувалися — ми стали частиною місцевого життя. І сьогодні йдемо далі: хочемо створити простір, у якому буде комфортно не лише жити, а й планувати майбутнє. Цього року було введено в експлуатацію перший у Перечині ЖК — „Добрі сусіди“. Будемо щасливі відкрити ще один сучасний великий житловий комплекс і не тільки для наших працівників, а для всіх, хто прагне розвиватися разом з громадою», — наголосив Владислав Єременко.

Ідея полягає не лише у квадратних метрах, а у створенні повноцінного середовища для життя. Засновниця компанії-забудовника Віталія Шиліна зазначає: «Основне завдання, яке ми ставимо перед собою і нашими партнерами, — зробити це житло затишним, зручним, комфортним для проживання, створити справжнє місцем сили. Щоб тут хотілося жити, ростити дітей, будувати плани».

Запланований житловий комплекс на декілька тисяч мешканців, серед яких і українці зі статусом ВПО, є яскравим прикладом ефективного партнерства бізнесу, громади та девелоперів. Його реалізація наближає Перечин до статусу динамічного, привабливого для життя міста, а Закарпаття — до ролі нового промислового осередку України.

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