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Нарешті це сталося!: відомий співак здійснив давню мрію
Відомий співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який нещодавно влаштував грандіозні концерти у Львові, поділився новиною.
Музикант, здійснивши свою давню мрію, разом з командою піднявся на дві гори — Говерлу та Піп Іван. Про це Вакарчук написав на своїй сторінці у соціальній мережі, додавши зворушливі світлини.
«Я мріяв про це ще з 2021 року, — зізнався Святослав. — Але з початком повномасштабної війни, зрозуміло, що було не до цього. І от — нарешті це сталося! Я знову побував в улюблених Карпатах. Разом з нашою командою ми за два дні піднялися на Говерлу й Піп Іван. Ніби побував і в психолога, і на відпочинку водночас. Як же мене надихають гори. Особливо наші Карпати».
Фоловери відреагували на фото та зізналися у коханні Карпатам.
— Дуже атмосферні світлини, теж мрію поїхати знову в Карпати, — написали у відповідь.
— Карпати — то любов, — поділилися почуттями.
— Супер, дійсно, гори — лікують! — додали у коментарях.
— Коли піднімаюсь на вершини, завжди в голові крутяться ваші пісні :) особливо ''коли тобі важко…'', — зізналися у мережі.
Нагадаємо, раніше музикант вперше показав фото своїх дітей — сина Івана та доньки Соломійки.
Фото зі сторінки Святослава Вакарчука у соцмережах201
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