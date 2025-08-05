Нарешті це сталося!: відомий співак здійснив давню мрію

Відомий співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який нещодавно влаштував грандіозні концерти у Львові, поділився новиною.

Музикант, здійснивши свою давню мрію, разом з командою піднявся на дві гори — Говерлу та Піп Іван. Про це Вакарчук написав на своїй сторінці у соціальній мережі, додавши зворушливі світлини.

ВІДЕО ДНЯ

Фото із соцмереж

«Я мріяв про це ще з 2021 року, — зізнався Святослав. — Але з початком повномасштабної війни, зрозуміло, що було не до цього. І от — нарешті це сталося! Я знову побував в улюблених Карпатах. Разом з нашою командою ми за два дні піднялися на Говерлу й Піп Іван. Ніби побував і в психолога, і на відпочинку водночас. Як же мене надихають гори. Особливо наші Карпати».

РЕКЛАМА

Фото із соцмереж

Фоловери відреагували на фото та зізналися у коханні Карпатам.

— Дуже атмосферні світлини, теж мрію поїхати знову в Карпати, — написали у відповідь.

РЕКЛАМА

— Карпати — то любов, — поділилися почуттями.

Фото - скріншот

— Супер, дійсно, гори — лікують! — додали у коментарях.

— Коли піднімаюсь на вершини, завжди в голові крутяться ваші пісні :) особливо ''коли тобі важко…'', — зізналися у мережі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше музикант вперше показав фото своїх дітей — сина Івана та доньки Соломійки.

Фото зі сторінки Святослава Вакарчука у соцмережах

201

Читайте нас у Facebook