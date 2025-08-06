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росія хоче перетворити Україну на другу білорусь, — військовий експерт
Закінчується термін ультиматуму Дональда Трампа росії щодо припинення вогню на фронті. Ситуація між США та рф стає дедалі напруженішою. Генерал, офіцер повітряно-десантних військ Польщі й колишній командир військ спеціального призначення Роман Полко вважає — політика, щоб бути ефективною, не може бути емоційною, пише видання Wiadomosci.
«Це найбільша проблема, бо досі американська дипломатія була надзвичайно класною та заснованою на досвіді. І в мене складається враження, що президент Трамп відштовхнув від себе людей, які просто знають цю роботу, мають великий досвід і розуміють специфіку росії», — каже він.
Колишній керівник спецпідрозділу «Гром» переконаний — розгортання підводних човнів показує, що Сполучені Штати лише через понад шість місяців зрозуміли, що росія не йде на жодні поступки.
«путін, по суті, з самого початку відкрито про це говорив і не хоче миру за жодних умов. Адже Трамп пропонував росії конкретні території та обіцяв, що Україна не вступатиме до НАТО. Ці заяви були зроблені практично без жодного питання про згоду України. Вони не зустріли жодних жестів з боку кремля, навіть тимчасового припинення вогню чи зниження інтенсивності операцій на фронті», — згадує колишній військовий офіцер.
За його словами, якщо передбачалося, що спочатку припиняться повітряні та морські операції, а потім буде зроблена спроба посередництва у встановленні миру на суші, то американці помилилися.
«росія через своїх представників дає зрозуміти, що насправді вона хоче беззастережної капітуляції України, яка буде у сфері впливу кремля. Коротко кажучи, росія хоче перетворити Україну на другу білорусь і відмовляється йти на будь-які поступки в цьому плані. У цьому контексті візит Стіва Віткоффа до москви нічого не змінить», — констатує військовий експерт.
Тим часом стало відомо, про що розмовляли телефоном президент України Володимир Зеленський з американським лідером Дональдом Трампом 5 серпня.128
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