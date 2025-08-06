- 01:40 Дуже продуктивні: що сказав Трамп про зустріч путіна та Віткоффа у москві
- 06.08 22:02 Дуже соковитий м'ясний рулет: готується так просто і швидко, що не встигнете озирнутися
- 06.08 21:32 Не їжте гіркі кабачки: це може бути небезпечно
- 06.08 21:02 Це було дійсно страшно: Ліндсі Лохан поділилась сумним досвідом спілкування з папараці
- 06.08 20:45 «Зображення павича вважають оберегом, що приносить добробут і щасливу долю», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 06.08 20:33 Ховали під звуки трембіти: в бою за Покровськ загинула 20-річна захисниця із Закарпаття
- 06.08 20:17 Вони всюди: дизайнер назвав головні тренди літніх аксесуарів
- 06.08 20:01 Думав — це жах: відомий шеф-кухар заінтригував новим статусом
- 06.08 19:39 Дронових атак буде менше? ЗСУ знайшли спосіб знизити небезпеку
- 06.08 19:23 росія хоче перетворити Україну на другу білорусь, — військовий експерт
- 06.08 19:12 В САП, як і в НАБУ, масово «зливають» матеріали справ підозрюваним, а конкурси проводять в ручному режимі, — експрокурор
- 06.08 18:59 Овнам — «Туз Жезлів» та яскраві ідеї, Левам — «Трійка Мечів» та буря емоцій: Таро-прогноз на 7 серпня
Дуже соковитий м'ясний рулет: готується так просто і швидко, що не встигнете озирнутися
Аромат м'ясного рулету у будинку означає, що буде смачно, як у ресторані. Звичайно, ви щаслива людина, якщо хтось готує цей делікатес для вас. Але не менш приємно готувати таку страву для тих, кого любите.
Приготуйте соковитий та ніжний м'ясний рулет вже найближчими вихідними. Пригощайте рідних та близьких. І не забувайте, що готувати треба із натхненням.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви.
— Приготуємо смачний м'ясний рулет у тесті філо, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно. Готується він швидко та просто.
М'ясний рулет
- Тісто філо
- Вершкове масло для змащування тіста
Для начинки:
- 400 г фаршу
- Сіль
- Перець
- 2 цибулини
- 100 г натертого сиру
М'ясний фарш приготувати із зазначених інгредієнтів та розподілити на тесті філо. Сформувати рулет. Змастити зверху вершковим маслом (якщо тісто тонке, можна цього не робити). Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25−30 хвилин.
І смачного вам, а також вашим рідним та близьким!
Раніше відома блогерка Alina FooDee запропонувала рецепт смачного медового рулету з яблуками, який готується лише за 15 хвилин.
Фото з альбому Елли Іванової107
Читайте нас у Facebook
Водоліям — нестандартні рішення, Терезам — компроміси, а Левам — кар'єра: гороскоп на 6 серпня 2025 року
Україна покладає на них великі надії: стали відомі подробиці про максимально засекречену ракетну програму Києва