Дуже соковитий м'ясний рулет: готується так просто і швидко, що не встигнете озирнутися

Аромат м'ясного рулету у будинку означає, що буде смачно, як у ресторані. Звичайно, ви щаслива людина, якщо хтось готує цей делікатес для вас. Але не менш приємно готувати таку страву для тих, кого любите.

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Приготуйте соковитий та ніжний м'ясний рулет вже найближчими вихідними. Пригощайте рідних та близьких. І не забувайте, що готувати треба із натхненням.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви.

— Приготуємо смачний м'ясний рулет у тесті філо, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно. Готується він швидко та просто.

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М'ясний рулет Тісто філо

Вершкове масло для змащування тіста Для начинки: 400 г фаршу

Сіль

Перець

2 цибулини

100 г натертого сиру

М'ясний фарш приготувати із зазначених інгредієнтів та розподілити на тесті філо. Сформувати рулет. Змастити зверху вершковим маслом (якщо тісто тонке, можна цього не робити). Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25−30 хвилин.

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І смачного вам, а також вашим рідним та близьким!

Раніше відома блогерка Alina FooDee запропонувала рецепт смачного медового рулету з яблуками, який готується лише за 15 хвилин.

Фото з альбому Елли Іванової

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