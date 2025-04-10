Курячі рулетики з сирно-томатною начинкою: відмінна закуска і до святкового столу, і щодня
Раніше дієтологиня Катерина Черкаська ділилася рецептом «максимально лінивої, але смачної та корисної страви» — рулетів з лавашу та курячого філе. А фудблогерка Анна запропонувала приготувати курячі рулети з грудки, а для начинки вибрала помідори та сири.
«Соковита куряча грудка, наповнена вершково-пряною сумішшю і покрита солодко-пряною цибульно-чілійською скоринкою — просто чарівна», — пише вона на своєму каналі і пропонує рецепт страви. Її можна подавати як щодня, так і до святкового столу.
Інгредієнти:
Для рулетів:
- 3 курячі грудки;
- Сіль та перець;
- 1 чайна ложка порошку паприки;
- 1 чайна ложка сушеного орегано;
- 2 столові ложки оливкової олії.
Для начинки:
- 100 г вершкового сиру;
- 50 г тертого сиру пармезану;
- 50 г в'ялених томатів у маслі;
- 1 зубчик часнику;
- 1 чайна ложка лимонної цедри;
- Бекон.
Для карамелізованої скоринки:
- 1 червона цибулина;
- 1 столова ложка масла;
- 1 столова ложка меду;
- 1 чайна ложка гострих пластівців чилі;
- 1 чайна ложка бальзамічного оцту.
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Приготування:
- Грудки розрізати вздовж, загорнути в харчову плівку і відбити молотком. Додати сіль, припарави і залишити помаринуватися.
- Для начинки в'ялені помідори подрібнити, додати до них м'який сир і пармезан, а також цедру лимона і часник.
- На курячі грудки викласти пару скибочок бекону, змастити начинкою. М'ясо згорнути в рулет і зав'язати кухонною ниткою.
- Рулети викласти на пательню з розігрітою олією і обсмажувати, поки м'ясо не побілішає.
- Розрізавши рулети навпіл, викласти їх зрізом вниз у форму для запікання.
- Червоний рук нарізати півкільцями і викласти в пательню, де залишилося оливкова олія після смаження рулетів, додавши вершкове масло.
- Коли цибуля стане золотистою, додати мед і карамелізувати протягом кількох хвилин. Потім додати перець чилі та влити бальзамічний оцет.
- Готову цибулю викласти на рулети, туди ж додати м'ясний сік з маслом, що залишився у пательні.
- Запікати 20 хвилин за температури 180 градусів.
Раніше фудекспертка Світлана Левицька поділилася рецептом соковитих курячих рулетів на картопляній подушці.
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