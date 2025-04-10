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Курячі рулетики з сирно-томатною начинкою: відмінна закуска і до святкового столу, і щодня

15:41 10 квітня 2025
Рецепт курячих рулетиків з карамелізованим цибулею. Фото&nbsp;— скріншот

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська ділилася рецептом «максимально лінивої, але смачної та корисної страви» — рулетів з лавашу та курячого філе. А фудблогерка Анна запропонувала приготувати курячі рулети з грудки, а для начинки вибрала помідори та сири.

«Соковита куряча грудка, наповнена вершково-пряною сумішшю і покрита солодко-пряною цибульно-чілійською скоринкою — просто чарівна», — пише вона на своєму каналі і пропонує рецепт страви. Її можна подавати як щодня, так і до святкового столу.

Інгредієнти:

Для рулетів:

  • 3 курячі грудки;
  • Сіль та перець;
  • 1 чайна ложка порошку паприки;
  • 1 чайна ложка сушеного орегано;
  • 2 столові ложки оливкової олії.

Для начинки:

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  • 100 г вершкового сиру;
  • 50 г тертого сиру пармезану;
  • 50 г в'ялених томатів у маслі;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 чайна ложка лимонної цедри;
  • Бекон.

Для карамелізованої скоринки:

  • 1 червона цибулина;
  • 1 столова ложка масла;
  • 1 столова ложка меду;
  • 1 чайна ложка гострих пластівців чилі;
  • 1 чайна ложка бальзамічного оцту.

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Приготування:

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  • Грудки розрізати вздовж, загорнути в харчову плівку і відбити молотком. Додати сіль, припарави і залишити помаринуватися.
  • Для начинки в'ялені помідори подрібнити, додати до них м'який сир і пармезан, а також цедру лимона і часник.
  • На курячі грудки викласти пару скибочок бекону, змастити начинкою. М'ясо згорнути в рулет і зав'язати кухонною ниткою.
  • Рулети викласти на пательню з розігрітою олією і обсмажувати, поки м'ясо не побілішає.
  • Розрізавши рулети навпіл, викласти їх зрізом вниз у форму для запікання.
  • Червоний рук нарізати півкільцями і викласти в пательню, де залишилося оливкова олія після смаження рулетів, додавши вершкове масло.
  • Коли цибуля стане золотистою, додати мед і карамелізувати протягом кількох хвилин. Потім додати перець чилі та влити бальзамічний оцет.
  • Готову цибулю викласти на рулети, туди ж додати м'ясний сік з маслом, що залишився у пательні.
  • Запікати 20 хвилин за температури 180 градусів.

Раніше фудекспертка Світлана Левицька поділилася рецептом соковитих курячих рулетів на картопляній подушці.

Фото — скріншот

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