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Кошички з тіста філо: сміливо подавайте до святкового столу
Такі кошички швидко готуються, та виходить вишуканий сніданок. Вершковий смак сирів, свіжість груші, аромат чебрецю — і все це у кошичках з хрусткого тіста філо. Такі кошики можуть бути також чудовою закускою на святковому столі, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Інгредієнти
Тісто філо
30 г вершкового масла розтопити
200 г адигейського сиру
120 г рікоти
1 яйце
1 груша
Гілочка чебрецю
Сир горгонзола
Спосіб приготування
Тісто філо порізати на квадрати 12/12 см. На один кошик потрібно три такі квадрати. Кожен квадрат змазати розтопленим вершковим маслом. Викласти у паперові форми 10 см діаметром. Один на одного.
Окремо змішати адигейський сир та рікоту. Додати яйце, все гарно розмішати та розкласти по чотирьох кошиках. Зверху викласти по шматочку спілої груші, гілочку чебрецю, маленькі шматочки сиру горгонзола. Запікати за температури 180 градусів до рум’яного кольору. Можна полити медом. Подавати гарячими з кавою.
Раніше Світлана Климовська розповідала, як приготувати фарширований перець — ідеальну страва для літнього меню.
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