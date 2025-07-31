Проста та незвичайна кабачкова намазка з сиром: смачно з чорним хлібом чи грінками

Для приготування різноманітних намазок підходять не лише м'ясо, оселедець чи печінка, а навіть і овочі. Наприклад, намазку можна зробити й з перезрілих огірків, й з кабачків.

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Простим рецептом кабачкової намазки, яка найліпше смакуватиме з грінками чи житнім хлібом, і яка також може бути соусом діп до печеної картоплі або м’яса, поділилась авторка сторінки «Рецепти Даріко».

Інгредієнти: Кабачки — 600 г;

Плавлений сирок — 2 шт.;

Часник — 2 зубчики;

Олія 1−2 ст.л.;

Сіль — 0,5 ч.л.;

Перець — за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА Кабачки нарізати кубиками та 15 хвилин тушкувати з олією на пательні під кришкою.

Додати часник, сіль, перець. Перемішати та тушкувати ще 5 хвилин. Якщо рідини в пательні буде забагато, можна ще потримати на вогні без кришки, але не кабачкам смажитися.

Подрібнити кабачки та нарізаний кубиками плавлений сир у блендері до однорідності, перелити в банку та охолодити.

Рецепт кабачкових мафінів читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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