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Проста та незвичайна кабачкова намазка з сиром: смачно з чорним хлібом чи грінками

12:44 31 липня 2025
Рецепт кабачкової намазки із сиром. Фото&nbsp;— скріншот

Для приготування різноманітних намазок підходять не лише м'ясо, оселедець чи печінка, а навіть і овочі. Наприклад, намазку можна зробити й з перезрілих огірків, й з кабачків.

Простим рецептом кабачкової намазки, яка найліпше смакуватиме з грінками чи житнім хлібом, і яка також може бути соусом діп до печеної картоплі або м’яса, поділилась авторка сторінки «Рецепти Даріко».

Інгредієнти:

  • Кабачки — 600 г;
  • Плавлений сирок — 2 шт.;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Олія 1−2 ст.л.;
  • Сіль — 0,5 ч.л.;
  • Перець — за смаком.

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Приготування:

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  • Кабачки нарізати кубиками та 15 хвилин тушкувати з олією на пательні під кришкою.
  • Додати часник, сіль, перець. Перемішати та тушкувати ще 5 хвилин. Якщо рідини в пательні буде забагато, можна ще потримати на вогні без кришки, але не кабачкам смажитися.
  • Подрібнити кабачки та нарізаний кубиками плавлений сир у блендері до однорідності, перелити в банку та охолодити.

Рецепт кабачкових мафінів читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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