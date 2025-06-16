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Курячо-овочевий пиріг: такий соковитий, що аж тане у роті

20:06 16 червня 2025
Курячо-овочевий пиріг. Фото Катерини Черкаської

Цей пиріг дуже смачний, корисний та легкий в приготуванні. Чудова страва для обіду всій родині. Спробуйте й потім вже не зможете відмовитись від цієї страви, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Складники:

куряче філе — 100 г

броколі — 50 г

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кукурудза консервована — 50 г

цибуля — 20 г

йогурт густий маложирний — 2 ст. л.

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яйце — 1 шт.

лаваш — 70 г

сир твердий маложирний — 30 г

зелень і спеції — за смаком

Приготування

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Нарізаємо куряче філе невеличкими шматочками, броколі розділяємо на суцвіття, цибулю нарізаємо маленьким кубиком. На невеликій кількості олії починаємо обсмажувати м’ясо з овочами, додаємо спеції та смажимо 5−7 хв. Лаваш розділяємо на 3 частини.

Змішуємо яйця з йогуртом, додаємо спеції та зелень.

Викладаємо 1 частину лаваша в форму і змащуємо яєчною сумішшю. До курки з броколі додаємо кукурудзу та подрібнену зелень. На лаваш викладаємо половину начинки. Зверху другу частину лаваша, змащуємо яєчною сумішшю й викладаємо решту начинки.

Далі викладаємо останню частину лаваша, заливаємо рештою яєчної суміші і посипаємо натертим сиром. Випікаємо пиріг 15 хв. при 190 градусах.

Раніше Катерина Черкаська ділилася рецептом салату з курячим стейком та буряком. Це чудовий варіант легкої вечері.

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