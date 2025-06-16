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Курячо-овочевий пиріг: такий соковитий, що аж тане у роті
Цей пиріг дуже смачний, корисний та легкий в приготуванні. Чудова страва для обіду всій родині. Спробуйте й потім вже не зможете відмовитись від цієї страви, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
куряче філе — 100 г
броколі — 50 г
кукурудза консервована — 50 г
цибуля — 20 г
йогурт густий маложирний — 2 ст. л.
яйце — 1 шт.
лаваш — 70 г
сир твердий маложирний — 30 г
зелень і спеції — за смаком
Приготування
Нарізаємо куряче філе невеличкими шматочками, броколі розділяємо на суцвіття, цибулю нарізаємо маленьким кубиком. На невеликій кількості олії починаємо обсмажувати м’ясо з овочами, додаємо спеції та смажимо 5−7 хв. Лаваш розділяємо на 3 частини.
Змішуємо яйця з йогуртом, додаємо спеції та зелень.
Викладаємо 1 частину лаваша в форму і змащуємо яєчною сумішшю. До курки з броколі додаємо кукурудзу та подрібнену зелень. На лаваш викладаємо половину начинки. Зверху другу частину лаваша, змащуємо яєчною сумішшю й викладаємо решту начинки.
Далі викладаємо останню частину лаваша, заливаємо рештою яєчної суміші і посипаємо натертим сиром. Випікаємо пиріг 15 хв. при 190 градусах.
Раніше Катерина Черкаська ділилася рецептом салату з курячим стейком та буряком. Це чудовий варіант легкої вечері.
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