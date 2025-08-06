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Я опинився з автоматом в метро, чекаючи російського десанту: популярний актор про особисту втрату
Популярний актор, співак та воїн, зірка «Дільничний з ДВРЗ» Роман Мацюта з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, служив у добровольчому батальйоні. Зараз він повернувся в професію і зізнається, що війна його повністю змінила.
- Я не вірив, що буде повномасштабне вторгнення, — зізнався Роман у проєкті «Моя історія» (Інтер). — А коли воно почалося — я був розлючений. Така безнадійна лють… Я тоді жив у Вишгороді — залишатися там під великою загрозою окупації було б самогубством. Виїхав до Києва. І одразу шукав, де можу стати в пригоді… Мені видали автомат — абсолютно новий. І я по YouTube вчився його розбирати. Розібрав — а зібрати не можу. Це ж не гітара. Але руки звикають. Ти спиш із ним, звикаєш до кожного руху — бо йдеться про виживання…
На початку повномасштабного вторгнення я мав підписаний контракт із бельгійцями — другий сезон популярного серіалу. Замість зйомок у Брюсселі — я опинився з автоматом в метро, чекаючи російського десанту. Мене прийняли в добровольчий батальйон частково завдяки тому, що впізнали. Але тоді я думав лише про одне: вижити. І якщо вдасться — можливо, ще буду зніматися.
Роман розповів, що йому неодноразово пропонували грати росіян у фільмах про війну.
- Це морально нестерпно. Як ви собі уявляєте? Вони вбили двох моїх братів. Вони вбили багато моїх друзів. А я буду кожен день приїжджати на зйомку і вдягати цю кляту форму, знаючи, що хлопці зараз тримають фронт, б'ють ворога. А я граюся тут у кіношку… Я категорично проти знімати про війну під час війни — це події, що тривають. Ми ще не знайшли всіх убитих, закатованих у Бучі, в Ізюмі, по всій Україні, в Херсоні. Ми ще не повернули полонених, ще не поховали всіх убитих. Про що кіно?
Відомо, що рідний брат Романа загинув на війні у жовтні 2023-го під Кураховим.
- Коли всі виїжджали, він приїхав із Польщі, щоб захищати Україну, — розповів актор. — Похований у Вишгороді… Що допомагає триматися? Не можна, щоб тебе бачили слабким ті, хто на тебе рівняється. Тому коли гірко — плачеш у кулак. Але ніхто не повинен бачити твої сльози. Бо далі — до справи. Інакше ніяк.
Раніше «ФАКТИ» писали що відомий актор та воїн вдруге стане татом.9
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