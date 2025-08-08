Падіння за місяць на 28 відсотків: у росії підраховують збитки від зниження цін на нафту

З початку повномасштабної агресії проти України нафтогазові доходи рф впали вдвічі та становили за підсумками травня близько 500 мільйонів євро. Однак улітку падіння прискорилося: лише за липень втрати становили 28% порівняно з показником за червень.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на мінфін країни-агресора. Так, минулого місяця надходження від експорту нафти склали 783,3 млрд рос. руб., або 8,75 млрд доларів, що на 28% менше, ніж у червні.

При цьому липень став уже третім місяцем поспіль (з травня), протягом якого прибутки від нафтового експорту знижуються на 30%. Загалом, за підсумками семи місяців, втрати російського бюджету становили 1,2 трлн руб., або 13,3 млрд доларів.

Інші ключові доходи — від експорту газу — скоротилися більш ніж удвічі, а податки до російського бюджету від нього впали на 53%. Усього мінфін рф планував у 2025 році зібрати нафтогазових доходів у розмірі 10,94 трлн руб., або 12,15 млрд доларів, з яких 2 млрд доларів хотіли перевести в захищений Фонд національного добробуту. Однак ціни на нафту, що падають, і рубль, що зміцнюється, змусили владу переписати бюджет.

Тепер мінфін чекає на скорочення доходів від продажу енергоносіїв майже на чверть від плану, до 8,32 трлн рублів, або 9,25 млрд доларів. При цьому дефіцит російського бюджету за перше півріччя 2025 року становив 3,7 трлн руб., або 41 млрд доларів.

Причому надалі ситуація для країни-агресора буде ще гіршою, оскільки в липні було затверджено 18-й пакет санкцій проти росії, яким ціна за російську нафту встановлена у 47 доларів. За спробу обійти їх і купувати багато нафти з рф президент США Дональд Трамп вже пообіцяв покарати Індію.

Як писали «ФАКТИ», грошей російського Фонду національного добробуту може вистачити на фінансування війни трохи більше ніж на рік.

Фото Pixabay

