За один місяць окупанти захопили близько 712 кв. кілометрів української території, тоді як за цей же час ЗСУ повернули всього 78 кв. кілометрів, пише The Тelegraph. Зазначається, що попереднього місяця росія просунулася на 515 кв. кілометрів, у квітні -378 кв. км, а у березні -238 кв. км.

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Російські війська створили щонайменше чотири зростаючі виступи в Донецькій області, прагнучи оточити ключовий логістичний вузол Покровськ і захопити Костянтинівку. Це відбувається на тлі тиску Дональда Трампа на путіна з вимогою припинити війну, погрожуючи росії санкціями та тарифами на експорт енергоносіїв. Днями він заявив, що росія втратила 112 500 солдатів з початку року, тоді як Україна втратила близько 8000, не враховуючи тих, хто досі вважається зниклим безвісти.

«Україна також втратила цивільних осіб, але в меншій кількості, оскільки російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти», — сказав він.

Хоча ситуація стає дедалі небезпечнішою для України, лінія фронту не перебуває під загрозою повного колапсу, заявив Майкл Кофман з Фонду Карнегі, американського аналітичного центру, після нещодавньої поїздки до країни.

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Російські війська змогли скористатися покращеннями у розгортанні безпілотників, зменшивши українську перевагу, яка допомогла Україні подолати переваги москви в матеріальних та людських ресурсах. кремль також посилив свої атаки безпілотників на українські цілі з великою інтенсивністю з початку війни.

Російські війська випустили більше безпілотників по Україні в липні, ніж за будь-який місяць з моменту початку вторгнення у 2022 році, згідно з аналізом французького інформаційного агентства AFP.

У липні місяця росія випустила 6297 далекобійних безпілотників по Україні — майже на 16 відсотків більше, ніж у червні, і це третє поспіль місячне збільшення.

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Збройні сили москви також випустили 198 ракет по Україні цього місяця, що більше, ніж у будь-якому місяці цього року, крім червня, згідно з даними, опублікованими українськими ВПС.

Днями Німеччина оголосила про постачання Україні ще двох систем ППО Patriot у рамках угоди з Трампом про збільшення поставок американської зброї до України. Раніше в рамках цієї схеми було поставлено одну з батарей класу «земля-повітря», які мають вирішальне значення для захисту українських міст від балістичних ракет, що запускаються росією.

«Це чудова новина, і я вітаю лідерство Німеччини. Це допоможе забезпечити, щоб Україна могла захищати своє небо, захищати своїх людей і стримувати російську агресію», — сказав Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.

путін дав зрозуміти, що не змінює своїх військових планів, незважаючи на загрозу санкцій США. Російський президент заявив, що його війська просуваються вздовж усієї лінії фронту в Україні, і він готовий до мирних переговорів з Україною.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що для путіна перемога — це не просто захоплення території.

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