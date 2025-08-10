Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард визнала наявність труднощів у врегулюванні війни росії проти України та похвалила президента Дональда Трампа за його зусилля щодо укладання мирних угод між воюючими країнами.

Однак вона сказала, що має «обережний оптимізм» щодо мирних переговорів, пише видання Breitbart.

«Я зберігаю обережний оптимізм, — повідомила Габбард. — Я думаю, що президент Трамп чітко дав зрозуміти, наскільки це складно. Ми бачили це протягом останніх 200 днів, відколи він обіймає посаду».

Але, додала вона, у світі також бачили, як президент Трамп та його керівництво досягли більшого прогресу та уклали більше мирних переговорів та мирних угод, ніж будь-яка інша країна, будь-який інший президент, і за такий короткий проміжок часу.

«Тож якщо є хтось — і це відчуття, яке поділяють інші — якщо є хтось, хто може допомогти укласти справжню мирну угоду та покласти край цій кривавій війні між росією та Україною, то це президент Трамп, — наголосила вона. - Але, знову ж таки, всі чітко розуміють, наскільки це складно».

Раніше ЗМІ повідомляли, що США і росія готують угоду, яка може закріпити втрату українських територій.

На думку експертів, Трамп зрадив Україну і Захід, і це матиме наслідки для усього світу.

