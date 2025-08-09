- 21:04 Не їжте це на ніч: продукти, які уповільнюють метаболізм
росія не зацікавлена в мирі: дипломат відкидає доцільність територіальних поступок з боку України
Москва продовжує вимагати від Києва поступок заради миру. Та якби Україна поступилася частиною своєї території, це створило б небезпечний прецедент, попереджає посол нашої країни в Німеччині Олексій Макеєв.
«Відмова України від частин своєї території означатиме, що перемагає закон сильнішого, — цитує Макеєва видання N-tv. — Якщо в Європі запанує несправедливість, а не міжнародне право, то ніхто в Європі більше не почуватиметься в безпеці».
На думку дипломата, переговори мають призвести до того, що росія буде змушена піти на поступки, а не Україна.
«росія розпочала цю війну, і саме вона повинна взяти на себе відповідальність за неї, — переконаний Макеєв. — Вона не зацікавлена в мирі».
Щодо запланованої двосторонньої зустрічі президента США Дональда Трампа та путіна, посол наголосив, що «без України не буде жодної дискусії про Україну».
Своєю чергою Володимир Зеленський проконсультувався з провідними європейськими політиками, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Європа має бути за столом переговорів у майбутніх переговорах, вважає Олексій Макеєв.
Посол закликав до подальших санкцій США та ЄС проти росії, наприклад, шляхом конфіскації російських державних активів.
«По всьому світу розподілено 300 мільярдів євро, — сказав Макеєв. — Це можна було б використати, щоб отримати більше зброї».
Нагадаємо, ряд європейських лідерів, зокрема Фрідріх Мерц, готові до дебатів щодо заморожених російських державних активів.123
