41.12 / 41.66 47.93 / 48.62
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

росія не зацікавлена в мирі: дипломат відкидає доцільність територіальних поступок з боку України

15:22 9 серпня 2025
Олексій Макеєв

Москва продовжує вимагати від Києва поступок заради миру. Та якби Україна поступилася частиною своєї території, це створило б небезпечний прецедент, попереджає посол нашої країни в Німеччині Олексій Макеєв.

«Відмова України від частин своєї території означатиме, що перемагає закон сильнішого, — цитує Макеєва видання N-tv. — Якщо в Європі запанує несправедливість, а не міжнародне право, то ніхто в Європі більше не почуватиметься в безпеці».

На думку дипломата, переговори мають призвести до того, що росія буде змушена піти на поступки, а не Україна.

«росія розпочала цю війну, і саме вона повинна взяти на себе відповідальність за неї, — переконаний Макеєв. — Вона не зацікавлена в мирі».

РЕКЛАМА

Щодо запланованої двосторонньої зустрічі президента США Дональда Трампа та путіна, посол наголосив, що «без України не буде жодної дискусії про Україну».

Своєю чергою Володимир Зеленський проконсультувався з провідними європейськими політиками, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Європа має бути за столом переговорів у майбутніх переговорах, вважає Олексій Макеєв.

Посол закликав до подальших санкцій США та ЄС проти росії, наприклад, шляхом конфіскації російських державних активів.

РЕКЛАМА

«По всьому світу розподілено 300 мільярдів євро, — сказав Макеєв. — Це можна було б використати, щоб отримати більше зброї».

Нагадаємо, ряд європейських лідерів, зокрема Фрідріх Мерц, готові до дебатів щодо заморожених російських державних активів.

123

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мариновані баклажани. Фото з відкритих джерел

Сезонний хіт: мариновані баклажани, які спокушають навіть гурманів

Робота на шкідливих виробництвах дає право дострокового виходу на пенсію. Фото&nbsp;— Pixabay

В Україні працівників позбавляють частини страхового стажу через відпустку: що важливо знати

Гурт «Без обмежень»

До сліз, до мурах: популярний гурт вразив чуттєвим хітом

Китайський гороскоп на серпень. Фото з відкритих джерел

Шістьом знакам китайського гороскопу зірки обіцяють потужний прорив найближчим часом

Наступний матеріал
Новини партнерів