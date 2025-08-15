Можливо, до 1700 гривень: в Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години

З початку російської агресії проти України було запроваджено комендантську годину, яка періодично порушується. Тим часом Кабінет міністрів України схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму — воєнного стану, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях».

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, документ пропонує через доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею про посилення порушень вимог воєнного стану.

Зокрема, передбачається встановити відповідальність за:

порушення в'їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов'язкова евакуація;

відсутність спеціально виданих перепусток або посвідчень;

порушення громадянами комендантської години (заборони перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток).

Пропонуються також зміни до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачається надати право органам поліції здійснювати адміністративне затримання щодо порушників.

РЕКЛАМА

Оскільки тексту самого законопроєкту у відкритому доступі немає, поки невідомо, які саме покарання передбачені в документі за ці порушення.

Наразі штрафу за порушення комендантської години в Україні немає, і його порушник може бути покараний за злісну непокору представникам влади, що передбачає на вибір судді — штраф до 255 гривень, громадські роботи до 60 годин, адміністративний арешт на 15 діб або виправні роботи до 2 місяців з утриманням 20% зарплати.

Нагадаємо, що в грудні 2024 року Кабмін подав до ВР законопроєкт № 12354, яким пропонував встановити штраф за порушення комендантської години від 850 до 1700 гривень, але 27 червня 2025-го він був відкликаний.

РЕКЛАМА

Тим часом з 1 серпня українських підприємців очікують штрафи за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій.

20

Читайте нас у Facebook