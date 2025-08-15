- 18:59 Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня
- 18:31 «Брехня, хаос і провали в комунікації»: Жорін про загрозу прориву на Покровському напрямку
- 18:23 Україна ризикує втратити Донеччину на переговорах путіна та Трампа, — ЗМІ
- 18:06 Удар по центру Сум: пошкоджено цивільну інфраструктуру, працюють рятувальники
- 17:50 Військові не отримають гроші, які влада хоче забрати у Києва, — Береза
- 17:39 Програма U4U добігає кінця: що буде з українськими біженцями в США після 15 серпня
- 17:21 Не любить лобстерів: Меган Маркл вперше розкрила вподобання принца Гаррі
- 16:59 Як обрізати сливу в серпні, щоб не знищити дерево: поради садівникам
- 16:37 Хоче, щоб була як Ольга Куриленко: Джефф Безос має намір запропонувати роль «дівчини Бонда» своїй дружині
- 16:22 Можливо, до 1700 гривень: в Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години
- 16:11 Вже проплакалась: популярні артисти перевипустили скандальний кліп
- 15:54 У Дніпрі пройшов третій освітній майстер-клас Build Up за підтримки Favbet Foundation та Андрія Матюхи
«Брехня, хаос і провали в комунікації»: Жорін про загрозу прориву на Покровському напрямку
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував ситуацію, що склалася на Покровському напрямку фронту.
«До «контрольованої» ситуації на Покровському напрямку дуже далеко.
Сказати, що це стало величезною несподіванкою, не можна. В цьому районі — всі старі проблеми, про які кричать вже давно. Відсутність нормальної комунікації між підрозділами, неефективне застосування військ, брехня на всіх рівнях, відсутність адекватних рішень і тд.
Зараз вкрай важливо зупинити просування ворога. Вони не повні дебіли, і бачать, що є успіх, тож будуть перекидати туди сили, аби цей успіх розвинути. А можливі наслідки — це не тільки закриття Покровська, а й взяття під контроль решти Донецької області. Тобто повна п***да", — написав він.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Покровськ проникли російські диверсанти. Більшість з них було знищено. Метою акції окупантів було створити паніку та змусити підрозділи втекти з міста, як це було в Селидове. Всього маршрут з Селидового до Покровська зайняв у росіян 14 діб.
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.80
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня