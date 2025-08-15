«Брехня, хаос і провали в комунікації»: Жорін про загрозу прориву на Покровському напрямку

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував ситуацію, що склалася на Покровському напрямку фронту.

«До «контрольованої» ситуації на Покровському напрямку дуже далеко.

Сказати, що це стало величезною несподіванкою, не можна. В цьому районі — всі старі проблеми, про які кричать вже давно. Відсутність нормальної комунікації між підрозділами, неефективне застосування військ, брехня на всіх рівнях, відсутність адекватних рішень і тд.

Зараз вкрай важливо зупинити просування ворога. Вони не повні дебіли, і бачать, що є успіх, тож будуть перекидати туди сили, аби цей успіх розвинути. А можливі наслідки — це не тільки закриття Покровська, а й взяття під контроль решти Донецької області. Тобто повна п***да", — написав він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Покровськ проникли російські диверсанти. Більшість з них було знищено. Метою акції окупантів було створити паніку та змусити підрозділи втекти з міста, як це було в Селидове. Всього маршрут з Селидового до Покровська зайняв у росіян 14 діб.

