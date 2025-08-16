Напередодні зустрічі Дональда Трампа з путіним на Алясці один з ключових командирів українських сил безпілотників бригадний генерал Юрій Щиголь заявив виданню Sky News, що їхні атаки на російську територію продовжуватимуться.

«Операції розвиватимуться, якщо росія відмовиться від справедливого миру та залишиться на території України, — наводить слова військового Sky News. — Спочатку у нас було кілька безпілотників на місяць, здатних уражати цілі на відстані від 100 до 250 кілометрів. Сьогодні у нас є безпілотники, здатні літати на відстань від 3000 до 4000 кілометрів, і це не межа, вона обмежена лише запасом палива, який можна збільшити».

Його команди разом із Силами спеціальних операцій днями здійснили один із найскладніших і найруйнівніших ударів. Масштабна пожежа вирувала на нафтопереробному заводі у Волгограді.

«Якщо нафтопереробний завод буде повністю знищено, це буде одна з найбільших проведених операцій, — сказав бригадний генерал. — Були й інші важливі цілі — у Саратові та Ахтубінську. Ці нафтопереробні заводи зараз або не працюють, або працюють лише на 5% потужності».

Нафта потенційно є ахіллесовою п'ятою путіна. Від неї залежить значна частина його економіки та військових зусиль. Дональд Трамп міг би завтра паралізувати росію, якби санкціонував це, але, схоже, неохоче це робить, що є джерелом постійного розчарування для українців.

росія майже щоночі здійснює атаки безпілотників на міста України, вбиваючи мирних жителів та вражаючи житлові об'єкти. Генерал Щиголь каже, що Україна вибирає цілі, які шкодять військовим зусиллям росії, і вона постійно відточує свої можливості.

«У кожній операції, — пояснює він, — використовується кілька типів безпілотників одночасно, деякі літають вище, інші нижче. У цьому наша технічна перевага».

Нагадаємо, днями ЗСУ атакували російський порт, збили Су-30СМ і вдарили по Єнакієвому.

