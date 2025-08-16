Коли час збирати врожай: чотири ознаки того, що гарбуз дозрів

Гарбуз називають королем осені. У ньому міститься маса вітамінів та мікроелементів, необхідних для людини. Наприклад, гарбуз — чемпіон серед овочів за кількістю заліза. Крім того, в ньому міститься чимало солей міді та фосфору, які також сприятливо впливають на кровотворення. Тому страви з гарбуза — унікальний засіб для запобігання залізодефіцитній анемії.

Щоб отримати великі та здорові плоди гарбуза, за ним не тільки потрібно правильно доглядати, а й знати, коли зібрати врожай

Городники каналу «Моя дача. Сад і город» розповіли, як зрозуміти, що гарбуз дозрів й настав час його прибирати з грядок.

Дізнатися можна по звуку — при постукуванні по корі стиглий гарбуз видає не глухий, а виразний звук.

У зрілого гарбуза кора набуває насичено-жовтий, коричневий або помаранчевий відтінок. На ній яскраво виражений малюнок. Він відсутній тільки у зеленоплідних сортів (Августина). А гарбуз Бенінказу при дозріванні покривається білим нальотом.



Крім того, у стиглого гарбуза жорстка плодоніжка, її без ножа неможливо надламати. Батоги, на яких розташовується плід, при дозріванні твердіють, дерев'яніють й стають світлішими.

При натисканні на шкірку на стиглому гарбузі не залишаються вм'ятини. Тільки мускатний гарбуз може злегка прогнутися, оскільки кора у нього тонша.

У мускатного гарбуза стиглість визначається за кольором шкірки: вона має бути світло-коричневою або бежевою.

Досвідчені городники вважають, щоб отримати максимально смачний та соковитий гарбуз, необхідно тримати його на грядці до перших заморозків. Він не тільки збільшуватиметься у розмірі, а й набиратиме соковитість та яскравий смак.

